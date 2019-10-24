Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Нет повести печальнее на свете…

Любуемся пересказом шекспировского сюжета языком балета

Столетие за столетием на сценах театров идет «Ромео и Джульетта». Актеры и актрисы произносят знаменитые шекспировские строки, наполняя каждую минуту спектакля чистым и светлым чувством. С появлением кинематографа лучшие актеры и режиссеры работали над экранизациями, ставшими классическими - как и само произведение. А балет «Ромео и Джульетта», написанный русским композитором Сергеем Прокофьевым, считается хореографическим и музыкальным шедевром, который стал украшением не только русского, но и мирового балета.

Русский классический балет «Звезды Москвы» известен и любим в России и многих странах мира. Лучшие артисты разных театров страны и выпускники лучших хореографических школ России привезут в Новокузнецк одну из жемчужин мирового балета - «Ромео и Джульетту». В роли Джульетты выступит Людмила Титова - выпускница Московской государственной академии хореографии и Московского университета культуры и искусства. В ее репертуар входит множество ведущих ролей и сольных партий классических и современных балетов. В роли Ромео - ведущий солист Большого балета заслуженный артист России Андрей Меркурьев. Учился в Уфимском хореографическом училище, начинал как солист Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского, затем - Мариинского театра, с 2006 года вошел в состав труппы Большого театра. В настоящее время является членом жюри Национальной театральной премии «Золотая маска».

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

30 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 2000 рублей

Традиционно Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, и этот праздник знаменует собой окончание осени и начало зимы. Но тем, кто по-настоящему хочет попугаться и попугать других, совсем не важны даты, и самый жуткий праздник для них начнется ужеФото: Екатерина РОМАНОВА

Хэллоуин: начало

Начинаем отмечать самый жуткий праздник в году

Традиционно Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, и этот праздник знаменует собой окончание осени и начало зимы. Но тем, кто по-настоящему хочет попугаться и попугать других, совсем не важны даты, и самый жуткий праздник для них начнется уже в это воскресенье, 26 октября. Именно в этот день яркий атриум ТРЦ «Планета» превратится в парк ужасов Disney. Приготовьтесь бояться жуткого Микки Мауса, Золушку со злобной тыквой, Красную Шапочку с Волком-оборотнем, Жасмин и Аладдина. А в паре Красавицы и Чудовища еще надо будет разобраться, кто есть кто! Если вы оглядитесь вокруг, увидите принцесс-зомби и зловещих Минни Маус! Впрочем, вы и сами можете прийти в костюме и от души попугать окружающих. Обладатель самого жуткого образа получит сертификат на шопинг на 10 тысяч рублей.

На сцене в центральном атриуме состоится выступление кавер-группы Mojo и интерактивная программа с конкурсами и подарками. А самые маленькие посетители «Планеты» смогут сделать праздничный аквагрим.

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

26 октября, начало в 16.00

Вход свободный

В каждой картине есть своя тайна, и лишь до конца октября некоторые из них откроются вам совершенно бесплатно!ФОТО: Анна ЗАХАРОВА

Маленькие тайны больших картин

Узнаем, что таят от взгляда зрителей подлинники

У каждой картины - большой или маленькой - есть своя история. Порой она скрывается в мотивах и чувствах, с которыми художник создавал шедевр. А порой за смелыми мазками или нежной цветовой гаммой скрываются невероятные истории и даже целые драмы! И только до конца октября вы сможете раскрыть несколько таких тайн бесплатно.

Например, в семье агронома Давида Бурлюка четверо из шести детей стали творцами - художниками, поэтами и писателями. И если под рукой не оказывалось сердечных капель, Давид Бурлюк - поэт, писатель и художник - показывал отцу один из пейзажей.

А Исаак Левитан и вовсе прикрывал кувшины с молоком одним из своих этюдов! Картина пережила молочные реки, уцелела и была отреставрирована. Его коллега по цеху, Александр Куприн, для большей пышности и ярких красок добавлял в живые букеты искусственные цветы. А потом рисовал натюрморты! Если знать, куда смотреть, можно отличить настоящие цветы от ненастоящих.

В каждой картине есть своя тайна, и лишь до конца октября некоторые из них откроются вам совершенно бесплатно!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

24 и 31 октября, начало в 18.00

26 октября, начало в 12.00

27 октября, начало в 16.00

Вход свободный

От Вивальди до «Нирваны»

Наслаждаемся бессмертной классикой и прекрасным трио Silenzium

Две скрипки, виолончель и три прекрасные девушки, исполняющие лучшие произведения как классиков, так и современных музыкантов - что еще нужно для того, чтобы с головой погрузиться в мир прекрасной музыки? В репертуаре трио Silenzium и классические произведения, проверенные веками, и современные рок- и поп-композиции. Сладкие романтические мелодии переплетаются с жестким роком, Вивальди - с Nirvana, а Бах - с Rammstein. И если вам кажется, что эти мелодии не могут сосуществовать на одной сцене, вы ошибаетесь! С той же легкостью и скоростью, с которой девушки меняют сценические костюмы, превращаясь то в ярких амазонок, то в рокерш, то в несколько чопорных или элегантных дам, они жонглируют музыкальными стилями, заставляя сердца зрителей трепетать от восторга узнавания мелодии.

В концерте прозвучат как новые номера, так и бесконечно любимые зрителями музыкальные шедевры.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

26 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 500 до 1100 рублей