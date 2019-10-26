Сотрудник полиции насмерть сбил 22-летнего пешехода в Новокузнецке

В Новокузнецке автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу. Удар был настолько сильным, что молодой человек скончался на месте от полученных травм.

В социальных сетях очевидцы разместили сообщение о 22-летнем новокузнечанине, который погиб под колесами легкового автомобиля. По их словам, машина после столкновения была вся смята, а молодой человек – изувечен. «От сильного столкновения у него оторвало ногу», - пишут в соцсетях близкие погибшего. Также они рассказали, что водитель, находившийся за рулем легковушки, ехал с превышением скорости, а после ДТП утверждал, что не заметил пешехода из-за двигавшейся впереди фуры.

В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали о произошедшем ДТП.

- Авария произошла 22 октября 2019 года около 22:00 на улице Гончарова в Новокузнецке. Предварительно установлено, что сотрудник полиции, следуя в неслужебное время на личном автомобиле, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных травм 22-летний пешеход скончался, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас руководством Главного управления МВД России по Кемеровской области в отношении полицейского назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.