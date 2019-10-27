Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Новокузнецке не разрешают вернуться в квартиры

Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Новокузнецке не пускают в квартиры. На месте ЧП развернут оперативный штаб, сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram мэр города Сергей Кузнецов.

Напомним, что 26 октября в Новоильинском районе в доме по улице Мира, 10 в одной из квартир прогремел взрыв с последующим возгоранием помещения. Сейчас на месте ЧП работают специалисты института «Кузбасс Проект», которым предстоит дать оценку возможных нарушений дома и его локальных конструкций и взвод аэромобильного национального центра ВГСЧ.

-За эту ночь (с 26 на 27 октября) уже были проведены меры по укреплению локальных конструктивных элементов в подвале и на первом этаже под квартирой № 5, где произошел взрыв, - рассказал Сергей Кузнецов. - На это время жильцам первого подъезда нами рекомендовано остаться у родственников и знакомых, а у кого нет такой возможности - мы готовы предоставить гостиничные номера. Все затраты администрация города берет на себя.

Градоначальник отметил, что в соответствии с режимом чрезвычайной ситуации (муниципального характера в границах Новоильинского района) муниципалитетом принято решение выкупить квартиры № 1, 5 и 9. Семьям, у которых есть дети и, возможно, пострадало имущество, выделят материальную помощь

В администрации Новоильинского района работает горячая линия (384-3) 62-18-08.

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