Сосны от угольщиков: разрез «Березовский» озеленяет рекультивированные земли

Занимаясь добычей ископаемых, нужно возвращать природе то, что у нее берешь, - в этом твердо уверены специалисты разреза «Березовский». И в завершении сезона высадили партию сибирских сосен. Всего в этом году группа предприятий ЗАО «Стройсервис» высадила 250 тысяч деревьев.

На тоненьких молоденьких деревцах уже в следующем году появятся новые нежные иголочки, и сибирские сосны займут место, где когда-то шла добыча угля. Последняя – но только в этом году – партия сосен укоренится и станет еще одной частью зеленых легких Кузбасса. Кроме того, в реки Кемеровской области выпущены 230 тысяч мальков благородных хариусов и стерляди. Значительную часть посадок и зарыбления водоемов проводит разрез «Березовский».

За год высадил 250 тысяч деревьев. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

К слову, это не единственная забота разреза о Кузбассе и людях, которые здесь живут. Так, в селе Березово Новокузнецкого района заасфальтировали главные улицы, провели систему водоснабжения, построили дом общественных мероприятий и фельдшерско-акушерский пункт. А в Калачево Прокопьевского района сотрудники разреза помогают проводить праздники, привозят благотворительный уголь. И эта работа длится не первый год.

скоро на месте, где шла добыча угля, зазеленеют леса. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

Не собираются угольщики прерывать партнерские отношения с жителями Новокузнецкого и Прокопьевского районов и в будущем. Так, зимой спецтехника разреза «Березовский» будет чистить снег на деревенских улицах. А с приходом весны вновь будут высаживаться деревья и выпускаться мальки. Впрочем, угольщики приготовили еще немало важных и нужных мероприятий для жителей региона. Это и есть один из ярких примеров того, как работает программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».