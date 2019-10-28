2019-10-28T06:16:41+03:00
Общество

Сосны от угольщиков: разрез «Березовский» озеленяет рекультивированные земли

На месте добычи угля вновь зазеленеют леса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сосны от угольщиков: компания «Стройсервис» высадила 250 тысяч деревьев. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"Сосны от угольщиков: компания «Стройсервис» высадила 250 тысяч деревьев. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"
Изменить размер текста:

Занимаясь добычей ископаемых, нужно возвращать природе то, что у нее берешь, - в этом твердо уверены специалисты разреза «Березовский». И в завершении сезона высадили партию сибирских сосен. Всего в этом году группа предприятий ЗАО «Стройсервис» высадила 250 тысяч деревьев.

На тоненьких молоденьких деревцах уже в следующем году появятся новые нежные иголочки, и сибирские сосны займут место, где когда-то шла добыча угля. Последняя – но только в этом году – партия сосен укоренится и станет еще одной частью зеленых легких Кузбасса. Кроме того, в реки Кемеровской области выпущены 230 тысяч мальков благородных хариусов и стерляди. Значительную часть посадок и зарыбления водоемов проводит разрез «Березовский».

За год высадил 250 тысяч деревьев. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

За год высадил 250 тысяч деревьев. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

К слову, это не единственная забота разреза о Кузбассе и людях, которые здесь живут. Так, в селе Березово Новокузнецкого района заасфальтировали главные улицы, провели систему водоснабжения, построили дом общественных мероприятий и фельдшерско-акушерский пункт. А в Калачево Прокопьевского района сотрудники разреза помогают проводить праздники, привозят благотворительный уголь. И эта работа длится не первый год.

скоро на месте, где шла добыча угля, зазеленеют леса. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

скоро на месте, где шла добыча угля, зазеленеют леса. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

Не собираются угольщики прерывать партнерские отношения с жителями Новокузнецкого и Прокопьевского районов и в будущем. Так, зимой спецтехника разреза «Березовский» будет чистить снег на деревенских улицах. А с приходом весны вновь будут высаживаться деревья и выпускаться мальки. Впрочем, угольщики приготовили еще немало важных и нужных мероприятий для жителей региона. Это и есть один из ярких примеров того, как работает программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком
Новокузнецкие регбисты одержали победу в прей-офф чемпионата страны
42 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Кемерове
Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе
Новокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ
Портрет кузбасского футболиста Александра Головина украсил автобус сборной России
В Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионер
Изменилось расписание двух авиарейсов из Кемерова
В Кемерове хирурги извлекли из тела ребенка иголку
Кузбассовец украл телевизор через окно
В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветер
В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков
Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове
В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году
Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк
Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в Новокузнецке