2019-10-28T11:43:43+03:00
Общество

Уволился последний терапевт: в кузбасском поселке закрывают отделение больницы

Никто не хочет работать с зарплатой в 100 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Уволился последний терапевт: в кузбасском поселке закрывают отделение больницыУволился последний терапевт: в кузбасском поселке закрывают отделение больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Критическая ситуация сложилась в Беловском городском округе. Здесь больница осталась без единого терапевта: в мае уволился последний врач, а на смену ему никто не пришел.

Еще в мае 2019 года из терапевтического отделения городской больницы № 2, которая расположена в поселке Новый Городок, уволился последний терапевт. По штатному расписанию здесь должно работать семь человек, однако в последнее время врач был лишь один. После его увольнения Беловский городской округ так и не смог найти замену. Город готов предоставить служебное жилье, заработную плату от 100 тысяч рублей, подъемные в размере одного миллиона по программе «Земский доктор» и 50 тысяч рублей от города.

- Чтобы городу не потерять отделение, принято решение временно перенести его в городскую больницу № 1, расположенную в центральной части Белова, где есть врачи данного профиля, - отметил глава Беловского городского округа Алексей Курносов. - Эта мера - временная. Как только в город удастся привлечь необходимое количество терапевтов, которые дадут согласие работать в отделении терапии городской больницы № 2, работа данного отделения в Новом Городке будет возобновлена.

Также Алексей Курносов предложил жителям города встретиться, чтобы обсудить непростую ситуацию в больнице и попытаться найти выход. Встреча состоится в Новом Городке, в ДК «Угольщик» 28 октября, в 18.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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