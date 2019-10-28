2019-10-28T11:43:43+03:00
Общество

Туристов предупредили об опасных склонах в Шерегеше

Строительный мусор может угрожать здоровью и жизни катающихся
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Туристов предупредили об опасных склонах в Шерегеше. ФОТО: vk.com, «Инструкторы | Шерегеш»Туристов предупредили об опасных склонах в Шерегеше. ФОТО: vk.com, «Инструкторы | Шерегеш»
Изменить размер текста:

В одном из пабликов появилось сообщение о том, что не все склоны горы Зеленой безопасны. Так, местами остается неприбранным строительный мусор.

Официальный сезон в Шерегеше начнется только 16 ноября, однако первые экстремалы уже вторые выходные обновляют свежий снег. Такое раннее открытие собственного сезона может быть опасным для них: на склоне горы Зеленой еще не до конца убран строительный мусор.

«Стройка в Шерегеше не прекращается ни на минуту, поэтому на склонах лежит большое количество строительного мусора, - пишет автор поста в группе «Инструкторы|Шерегеш». - Будьте аккуратны, если хотите открыть сезон прямо сейчас.

Подписчики тут же разразились гневными комментариями. Один из них припомнил случай, который произошел в минувшем сезоне: девушка смертельно травмировалась, налетев на торчавшую из снега деревяшку. «Да сколько можно-то? К вам люди едут, деньги оставляют! А вы их убить хотите?! В эти железяки можно врезаться на скорости и порезать все что можно. А кто за это отвечать будет? Строитель Вася?» - возмущена девушка-комментатор. «И вот как там сезон открывать?» - недоумевает другой комментатор.

«Я лично не поеду теперь кататься в этом году, хотя очень хотелось. Но жизнь мне дороже», - заявила одна из подписчиц. Впрочем, некоторые радостно отметили: мол, на склонах будет больше места, и тогда можно будет кататься в полной безопасности. Нашлись и те, кто заметил: строительный мусор обязательно уберут, но, скорее всего, весной.

К слову, в конце сентября Владимир Макута, глава Таштагольского района, отметил, что на горнолыжном курорте ведется строительство 22 новых объектов, среди которых гостиницы и подъемники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток
Кемеровчанам не нравятся нашлепки асфальта вместо полноценного ремонта
Подросток из Кемерова взял в руки болгарку и попал в больницу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Из окна студенческого общежития в Кемерове выпал молодой человек
Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком
Новокузнецкие регбисты одержали победу в плей-офф чемпионата страны
42 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Кемерове
Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе
Новокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ
Портрет кузбасского футболиста Александра Головина украсил автобус сборной России
В Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионер
Изменилось расписание двух авиарейсов из Кемерова
В Кемерове хирурги извлекли из тела ребенка иголку
Кузбассовец украл телевизор через окно
В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветер
В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков
Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове
В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году
Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк
Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в Новокузнецке