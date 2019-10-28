Туристов предупредили об опасных склонах в Шерегеше

В одном из пабликов появилось сообщение о том, что не все склоны горы Зеленой безопасны. Так, местами остается неприбранным строительный мусор.

Официальный сезон в Шерегеше начнется только 16 ноября, однако первые экстремалы уже вторые выходные обновляют свежий снег. Такое раннее открытие собственного сезона может быть опасным для них: на склоне горы Зеленой еще не до конца убран строительный мусор.

«Стройка в Шерегеше не прекращается ни на минуту, поэтому на склонах лежит большое количество строительного мусора, - пишет автор поста в группе «Инструкторы|Шерегеш». - Будьте аккуратны, если хотите открыть сезон прямо сейчас.

Подписчики тут же разразились гневными комментариями. Один из них припомнил случай, который произошел в минувшем сезоне: девушка смертельно травмировалась, налетев на торчавшую из снега деревяшку. «Да сколько можно-то? К вам люди едут, деньги оставляют! А вы их убить хотите?! В эти железяки можно врезаться на скорости и порезать все что можно. А кто за это отвечать будет? Строитель Вася?» - возмущена девушка-комментатор. «И вот как там сезон открывать?» - недоумевает другой комментатор.

«Я лично не поеду теперь кататься в этом году, хотя очень хотелось. Но жизнь мне дороже», - заявила одна из подписчиц. Впрочем, некоторые радостно отметили: мол, на склонах будет больше места, и тогда можно будет кататься в полной безопасности. Нашлись и те, кто заметил: строительный мусор обязательно уберут, но, скорее всего, весной.

К слову, в конце сентября Владимир Макута, глава Таштагольского района, отметил, что на горнолыжном курорте ведется строительство 22 новых объектов, среди которых гостиницы и подъемники.