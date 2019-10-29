Госкорпорация «Роскосмос» оцифрует территорию Кузбасса

Госкорпорация «Роскосмос» готова принять участие в создании цифровой модели Кемеровской области. Пилотный проект будет осуществляться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и будет запущен в 2020 году.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере социально-экономического развития региона, в том числе путем использования результатов космической деятельности. В числе важнейших направлений работы – развитие системы подготовки кадров, которые будут востребованы, в том числе, на предприятиях ракетно-космической промышленности, реализация проектов Роскосома на территории Кузбасса с использованием выпускаемой госкорпорацией продукции, а также популяризация и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Как отметил Дмитрий Рогозин, в ближайшее время специалисты познакомят руководство Кузбасса с работой системы, которая обеспечивает математическую обработку космических снимков с высокой точностью.

-Кроме того, с помощью российской группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли мы готовы создать цифровой двойник региона в дециметровом формате. А там, где необходимо, — и в сантиметровом. Уверен, это даст региону совершенно новые возможности развития по целому ряду направлений, - отметил глава Роскосмоса.

В свою очередь Сергей Цивилев отметил, что у обеих сторон есть наработки, которые можно объединить в единый комплекс, способный показать свою эффективность на примере Кузбасса.

-Сегодня для нас это значимое событие, поскольку экономика Кузбасса от этой совместной программы сильно выиграет. До конца года мы планируем презентовать эту программу для широкой общественности, - сообщил глава региона.