2019-10-29T14:13:45+03:00
Общество

Пельмень с монеткой: в Москве открылась Неделя кузбасской кухни

Сергей Цивилев и телеведущая из Кузбасса налепили шорских пельменей
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Пельмень с монеткой: в Москве открылась неделя кузбасской кухни. ФОТО: кадр видео Instagram Елены Малышевой.Пельмень с монеткой: в Москве открылась неделя кузбасской кухни. ФОТО: кадр видео Instagram Елены Малышевой.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках проекта «Гастрономическая карта России» приготовил традиционное шорское блюдо - пелбен. Готовил он его вместе с супругой Анной Цивилевой и уроженкой Кузбасса телеведущей Еленой Малышевой.

Неделя Кузбасса стартовала в Москве, и первый мастер-класс по приготовлению традиционного шорского блюда провел губернатор Сергей Цивилев. Вместе с ним лепили пелбени - а именно так называется шорская разновидность пельменей - Анна Цивилева и Елена Малышева, популярная телеведущая. К слову, именно она рассказала об этом мастер-классе на своей странице в Instagram:

«Нашу потрясающую еду можно будет попробовать в ресторане Ruski в Москва-Сити еще неделю! Все это делают повара Кузбасса. Шорские пельмени, муксун, хариус, потрясающая оленина и невозможной вкусноты аджика из вишни! Она у нас тоже растет - в городе Осинники! Люблю тебя, Родина моя прекрасная и мой прекрасный, гордый и трудолюбивый Кузбасс!»

В один из пелбеней Елена Малышева положила монетку. И счастливый шорский пельмешек достался музыканту Дмитрию Маликову, который также присутствовал на мастер-классе и гала-ужине.

Кузбасс - уже пятый регион, который представляет Неделю своей кухни в Ruski. Вслед за Мурманском, Карелией, Республикой Алтай и Удмуртией он приглашает москвичей и гостей столицы отправиться в гастрономическое путешествие, открывая для себя продукты и рецепты уникального края.

Справка «КП»:

Пелбен - традиционное шорское блюдо, напоминающее пельмени. Для приготовления теста используется ржаная мука, а в качестве начинки - мясо лося или кабана. Мясо обязательно рубят ножом, затем в него добавляют обжаренные кедровые орехи. Варят пелбени в молоке. По форме и размеру готовые пелбени напоминают вареники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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