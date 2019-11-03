Свидетель по делу об убийстве бывшего главы Киселевска дал показания

В ночь с 31 октября на 1 ноября в доме экс-мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева находился как минимум еще один человек, который участвовал в перестрелке. Мужчина выжил, и теперь дает показания.

Как сообщается в социальных сетях, в ночь, когда был убит бывший глава города Кмселевска Сергей Лаврентьев, на территории коттеджа находился еще один человек. Помощник, живший и работавший в доме Лаврентьева, помогал ему отбиваться от нападавших. Сейчас мужчина дает показания.

Так, он уже сообщил, что в ночь убийства хозяин дома разбулдил его и сказал, что во дворе кто-то ходит. Они вдвоем вышли на улицу, при этом в руках у Лаврентьева было ружье, а его помощник был безоружен. Мужчины заметили в кустах незнакомца в камуфляжной одежде и маске на лице, а потом раздался выстрел. Пуля попала в помощника, и он попытался убежать оттуда, при этом мужчина слышал, как стреляют. Он вернулся обратно, когда все стихло и обнаружил хозяина дома убитым, а рядом – тело незнакомца в камуфляже.

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября супруга бывшего главы города Киселевска обратила внимание на незнакомцев с фонариками во дворе дома. Она сказала об этом супругу, и тот, взяв в руки ружье, вышел на улицу. Вскоре раздались выстрелы, а потом хозяин дома и один из нападавших были найдены мертвыми. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Сергея Лаврентьева. По предварительным данным, это могло быть разбойное нападение с целью хищения имущества.

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