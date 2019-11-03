День народного единства в Кузбассе: куда сходить и что посмотреть

Первая неделя ноября начнется не с рабочего, а с выходного дня. В понедельник, 4 ноября, во всех городах и районах Кузбасса будут праздновать День народного единства.

Кемерово

Основные празднования развернутся в линейном парке на бульваре Строителей. Здесь состоится народный фестиваль «Россия объединяет». Гости праздника увидят выступления лучших творческих и студенческих коллективов города. Конечно же, со сцены будут звучать поздравления с праздником от представителей национальных диаспор Кемерова.

Для кемеровчан и гостей города подготовлена большая игровая и спортивная программа: фотозоны, выставки-ярмарки, дегустация национальных блюд, парад ростовых кукол, катание на лошадях и пони, фотографирование с собаками.

Бульвар Строителей, начало в 13.00.

Новокузнецк

Лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы национально-культурных организаций города. В Саду алюминщиков развернется большая праздничная программа. Здесь можно будет угоститься деликатесами на фестивале вкуса «Блюда национальной кухни», полистать «Страницы истории» на книжной аллее, стать участником проекта «Здоровье нации», сделать селфи в одной из фотозон, а также побывать на ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Сад алюминщиков, начало в 14.00.

Белово

По «Маршруту дружбы» в этот день отправятся представители разных национальностей. В обычных рейсовых автобусах представители разных национальностей расскажут о празднике, научат говорить несколько слов на разных языках, проведут викторины об истории возникновения праздника.

Старт «Маршрута дружбы» в 13.00.

Разные народности живут в Кузбассе дружно! ФОТО: пресс-служба АКО.

Гурьевский район

Более десяти национальных делегаций соберутся на фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой». Песни и танцы разных народов региона, живое общение, участие мастер-классах по национальным видам творчества – все будет на этом празднике. Например, гостям предложат изготовить национальные сувениры, орнаменты, пояса и многое другое. Кроме того, здесь будет работать выставка изделий декоративно-прикладного творчества и народного промысла «Ярмарка народных умельцев».

Салаирский Дворец культуры Гурьевского района. Начало в 10.00.

Мыски

Праздничные мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках. Так, в 12.00 гостей ждут на концерт в ДК имени Горького, а в 14.00 - в Городской центр культуры. Информационно-познавательные часы пройдут в 11.00 в Центральной городской библиотеке и в 12.00 в Мысковском историко-этнографическом музее. В школах города будут проходить тематические фестивали и конкурсы рисунков, а в школе №7 – караоке-конкурс песен о России.

Березовский

Третий городской фестиваль национальных культур «В слове «Мы» сто тысяч «Я» пройдет на базе Центра культурного развития. Участники будут состязаться за победу в нескольких номинациях: выставка-презентация национальных объединений и центров, выставка и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества; национальная кухня; концерт национального художественного творчества (чтецов, народных песен, игра на национальных инструментах, хореография).

Центра культурного развития, проспект Ленина, 20. Начало в 11.00.

Таштагол

Праздничный концерт народных коллективов «В единстве народа великая сила».

ДК «Горняк», улица Юбилейная, 1. Начало в 12.00

Мундыбаш

Историческая викторина-путешествие «Мы едины, значит, мы непобедимы».

ДК «Октябрь», улица Ленина, 2. Начало в 12.00