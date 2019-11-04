2019-11-04T07:31:17+03:00
Общество

«Лазурная» чаша: что известно о закрытии кемеровского бассейна

Откроют ли крупнейшую «водную площадку» Кемерова?
Яна ПОПОВА
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«Лазурная» чаша: что известно о закрытии кемеровского бассейна«Лазурная» чаша: что известно о закрытии кемеровского бассейнаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Кемерове еще летом этого года закрыли на ремонт «Лазурный» – крупнейший плавательный бассейн города. Почему двери «водной площадки» до сих пор закрыты и что будет с «Лазурным» в ближайшем будущем, разбиралась «Комсомольская правда».

Завершение ремонта и открытие «Лазурного» переносилось дважды: сначала возобновить занятия планировалось 4 августа, после – 1 ноября, а затем и вовсе дата открытия передвинулась на неопределенный срок. Среди горожан поползли слухи: мол, здание просто хотят снести, а на его месте построить нечто новое.

Почему закрыли «Лазурный»?

Летом 2019 года, 8 июля, на главной странице учреждения в социальной сети появился пост, что бассейн «закрывается на плановые профилактические работы». Изначально предполагалось заменить расходники, кварцевый песок. Сделать это хотели быстро: уже 4 августа кемеровчане снова должны были вернуться к спортивным занятиям на воде. Закончить ремонт не успели. Руководство «Лазурного» озвучило новые сроки: к 1 ноября бассейн заработает. Детей, занимающихся в спортивной школе, временно распределили по разным учреждениям города.

Среди горожан стали распространяться слухи: спортивный комплекс хотят снести, а на его месте построить что-то новое. В сети сразу же появилась петиция против закрытия учреждения. Свои подписи оставили 13 тысяч человек.

«На месте УСК “Лазурный” администрации Кемерова и Кузбасса собираются строить театр оперы и балета, мотивировав это решение тем, что он морально устарел, не имеет возможности проведения соревнований на мировом уровне. Соревнования на мировом уровне могут проводить только два города в России: Санкт-Петербург и Казань, то есть все остальные бассейны в стране можно сносить, следуя логики администраций Кемерова и Кузбасса, причем совсем недавно проводилась реконструкция самого здания УСК “Лазурный”», – указано в тексте петиции.

Однако руководитель спорткомплекса Николай Ярощук опроверг все слухи. Он заверил, что бассейн находится на реконструкции, вовсю идут ремонтно-строительные работы. Специалисты должны закончить их к 1 ноября. Однако чудо не произошло. Двери помещения, где находится чаша, по-прежнему закрыты.

В субботу, 2 ноября, собственник «Лазурного» Игорь Лукин и глава города Илья Середюк встретились с возмущенными кемеровчанами. И только тут выяснилось, бассейн находится в недопустимом состоянии: независимые специалисты из Екатеринбурга обнаружили 125 протечек.

- Конструкции балок и плиты под чашей бассейна находятся в недопустимом техническом состоянии. Эксплуатация невозможна и запрещена, – цитирует слова экспертной комиссии Игорь Лукин. – Получив подобное заключение, руководством принято решение слить воду. В последние месяцы работы плохо функционировали системы вентиляции и отчистки воды. Это могло привести к серьезным последствиям. Кроме того, было обнаружено множество протечек. Разрушение чаши бассейна происходит в секунды.

Бассейн, в котором занимались юные спортсмены, по-прежнему закрыт. ФОТО: пресс-служба АКО

Бассейн, в котором занимались юные спортсмены, по-прежнему закрыт. ФОТО: пресс-служба АКО

Во сколько обойдется ремонт?

Сейчас в бассейне нужно провести два вида работ: первый – усилить чашу и укрепить конструкции, на которой она держится; второй – устранить протечки и сделать гидроизоляцию. Для этого нужен соответствующий проект и подрядные организации. Работа оказалась достаточно сложной, потому что в России всего три компании, которые специализируются в этой области. В Кузбассе их нет.

По словам собственника, руководство спорткомплекса провело тендер и выбрало организацию, которая сможет выполнить внешние работы – укрепить удерживающие конструкции. Проект внутренних работ находится на стадии доработки. К концу ноября специалисты из Новосибирска должны предоставить полный план реконструкции. Поэтому точную стоимость восстановления бассейна определить нельзя. Предварительно установлено, что за полный комплекс работ – усиление чаши, гидроизоляцию, улучшение системы вентиляции, отчистки и подогрева воды – придется отдать 150 миллионов рублей. Это в три раза больше стоимости самого объекта.

Кто заплатит за реконструкцию?

Ильи Середюк утверждает: к концу ноября, когда подготовка всех проектов будет завершена, а эксперты озвучат точную смету, из всех видов работ выделят самые важные, без которых бассейн не может работать. Именно они будут выполнены на первом этапе. А на втором – закончат второстепенные недочеты, влияющие только на качество обслуживания. Однако владельцы спорткомплекса не готовы полностью финансировать ремонт чаши бассейна, так как затраты могут никогда не окупиться.

- Учитывая социальную нагрузку и действительную стоимость абонемента, мы не можем взять кредит в банке. Единственный выход – увеличение в разы оплаты абонемента, но это значительно ударит по нашим клиентам, – дополняет Игорь Лукин.

На встрече с представителями общественности мэр предложил отремонтировать спорткомлекс совместными усилиями: часть средств предоставит владелец, администрации города и области, другие крупные предприятия Кемерова, остальное – за счет увеличения стоимости абонементов.

«Лазурный» останется на прежнем месте?

На этот вопрос Илья Середюк ответил однозначно: «Да». После того, как специалисты подготовят план будущих ремонтных работ, проект пройдет экспертную оценку и будет рассчитана полная смета реконструкции, можно будет устанавливать точные сроки. Это станет известно лишь в конце ноябре, на следующей встрече с представителями общественности.

Также предложение о строительстве в другом месте нового современного бассейна больше не актуально. Однако задумываться об этом объекте нужно – в среднесрочной перспективе, считает мэр.

Справка КП:

СК «Лазурный» – это единственный в городе крупный спортивный комплекс с пятидесятиметровым плавательным бассейном олимпийского стандарта. В 2007 году именно здесь открылась Детско-юношеская спортивная школа «Атлант», в которой обучаются дети разных возрастов и разных направлений: плавание, синхронное плавание, водное поло, плавание в ластах. Обучающие становятся победители во всероссийских и международных соревнованиях, имеют спортивные разряды. Это единственное учреждение в городе, выпускающая спортсменов такого уровня.

Конкретно:

Длина дорожки «водной площадки» – 50 метров

Протечек чаши бассейна «Лазурный» – 125 штук

Стоимость реконструкции чаши – 150 миллионов рублей

Строительство нового бассейна – 2-3 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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