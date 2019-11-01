Опознан напавший на экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева

Один из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева опознан. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе. Об этом сообщает осведомленный источник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741359" frameborder="0"></iframe> Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке.Неизвестные пробрались на приусадебный участок к Сергею Лаврентьеву

Одного из напавших на экс-главу Киселевска удалось опознать - об этом сообщает осведомленный источник. Человеком, которого застрелил бывший мэр Киселевска, оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Его удалось опознать по отпечаткам пальцев. Источник сообщает, что рядом с телом находился рюкзак с веревкой и обоймой от пистолета-пулемета «Кедр». При этом само оружие, из которого, предположительно, застрелен Сергей Лаврентьев, на настоящий момент не найдено. Скорее всего, его унес напарник спортсмена.

На месте убийства. ФОТО: соцсети

Известны также детали: на голове у злоумышленника был надет темный чулок с прорезями для глаз, а при себе у него были рация с биноклем, устройство для отпугивания собак и газовый баллончик. Второго соучастника преступления в настоящий момент разыскивают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741351" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

Справка «КП»:

Марат Гарипов - многократный призер мира и России по вольной борьбе. Входил в десятку лучших ветеранов спорта Кузбасса по этому виду спорта. Работал начальником Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области». В последнее время занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял ЧОП.

На месте убийства. ФОТО: соцсети

Напомним, злоумышленников с фонариками в руках заметила супруга 59-летнего бывшего главы города. Она сообщила ему об этом, и он, взяв в руки охотничье ружье, вышел из дома. Через некоторое время раздались выстрелы, а позже женщина обнаружила супруга застреленным. Рядом находился труп одного из нападавших, также с огнестрельными ранениями.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.

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