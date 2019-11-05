Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева

В Кузбассе задержали двоих подозреваемых в убийстве Сергея Лаврентьева, бывшего главы города Киселевска. Ими оказались 35- и 49-летний жители города Белово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="468" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741400" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.Видео: vk.com

Двое подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска установлены и задержаны – об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Один из задержанных, по данным ведомства, заключен под стражу. В отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения. После этого им будет предъявлено обвинение. Как отметили в областном СК, приоритетной версией остается разбойное нападение.

Сергея Лаврентьева нашли застреленным. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Задержать преступников удалось благодаря слаженной работе полиции, УФСЮ, Росгвардии и Следственного комитета кемеровской области. На месте преступления были обнаружены предметы, которые указывали на то, что нападавшие тщательно готовились к разбойному нападению. Кроме того, были найдены боеприпасы. Как отметила Надежда Ананьева, представитель СУ СК РФ по Кемеровской области, на некоторых найденный предметах обнаружили биологические следы, которые указывали: к преступлению причастны три человека.

Тело одного из подельников было обнаружено во дворе дома Лаврентьева. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Один из этих троих был найден застреленным на территории коттеджа Сергея Лаврентьева. Еще один из соучастников исполнял роль водителя. Он доставил подельников к дому бывшего главы Киселевска, а потом ожидал их примерно в километре от места преступления. После того, как двое злоумышленников проникли на территорию коттеджа, их заметила супруга хозяина дома. Лаврентьев вышел во двор с ружьем в руках. Один из преступников сумел скрыться, второй погиб в перестрелке. Сам Лаврентьев также скончался от полученных ран.

- Сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны. Ими оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей. Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения, - сообщила подробности представитель МВД России Ирина Волк.

В Следственном комитете также отметили, что в ходе следствия будет проверена причастность подозреваемых к другим преступлениям, которые были совершены на территории области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1096" height="712" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741859" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео момента убийства экс-главы Киселевска.ВИДЕО: соцсети

Лаврентьев в течение 15 лет руководил городом Киселевском. ФОТО: пресс-служба АКО.

Напомним, бывший глава города Киселевска был найден убитым во дворе собственного дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. Уже известно, что в тот вечер Татьяна Лаврентьева, жена экс-мэра, заметила во дворе свет фонариков и двух незнакомцев. Она сказала об это мужу, тот взял охотничье ружье и вышел во двор. Вскоре женщина услышала звуки выстрелов, а когда вышла на улицу, Сергей Лаврентьев уже был мертв. Неподалеку находилось тело одного из нападавших. Его личность быстро установили: погибшим оказался мастер спорта по вольной борьбе и руководитель Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

Марат Гарипов был мастером спорта по вольной борьбе и руководител Беловской спасательной группой. ФОТО: Вячеслав Светличный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741351" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

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