Ремонт Металлургов обернулся для новокузнечан небывалыми пробками

Проспект Металлургов перекрыт из-за начавшегося капитального ремонта. Несмотря на то, что новокузнечан предупреждали об этом, город оказался не готов к транспортному коллапсу.

Плотность движения по данным «Яндекс. Пробки» вечером 5 ноября составила семь баллов, а утром 6 ноября – пять баллов. При этом к ставшей уже традиционной пробке на Базовском шоссе неожиданно для многих добавились улицы Центрального района. Так, вечером стоял проспект Курако от Кутузова до Кирова в обе стороны, невозможно было проехать по старой части Кирова – в обе стороны, скорость движения не превышала 3-7 километров в час по Спартака и Орджоникидзе.

Вечером 5 ноября старый центр встал в 7-балльных пробках. ФОТО: скриншот "Яндекс. Пробки"

Утро, когда горожане отправились на работу, плотность движения снова выросла. К Кирова, Курако, Кузнецкстроевскому, Орджоникидзе неожиданно добавилась пробка на Воровского, по которой автомобилисты пытались объехать уже существующую пробку на пересечении Кирова и Металлургов.

На части улицы Спартака из-за плотного движения и оставленных на обочине автомобилей скорость не превышала 3-5 километров в час. Автомобилисты, видимо, не были готовы к перекрытию Металлургов, хотя их об этом предупреждали – оттого-то и оказались в ловушке.

Утром 6 ноября оказались перегружены улицы, где никогда не было интенсивного движения. ФОТО: скриншот "Яндекс. Пробки"

Но если у них есть возможность выбрать альтернативный путь, то у пассажиров общественного транспорта ее нет.

- Со своей стороны мы следим за тем, чтобы на линию выходило необходимое количество единиц общественного транспорта. Из-за пробок есть и задержки задержки, сбои в выполнении графиков движения. Все жалобы мы собираем, анализируем, принимаем решение, - отметил Денис Новохацкий, заместитель директора ЕЦОПП. – Внесли предложения о запрете стоянок на улицах, которые автомобилисты используют для объезда, о выделении отдельной полосы для общественного транспорта. Потребуется еще день-два для полного понимания, как именно должно быть организовано движение, чтобы пассажирам было удобно.

К слову, капитальный ремонт проспекта Металлургов планируют завершить лишь к октябрю 2021 года. Так что автомобилистам стоит запастись терпением.