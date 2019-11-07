Достаем пимы и варежки: в Кузбассе ударят 25-градусные морозы

С каждым днем будет становиться все холоднее и холоднее – об этом говорят прогнозы погоды на грядущие выходные. Так, совсем скоро столбики термометров опустятся до отметок в -25 градусов.

Пятница, 8 ноября, еще порадует кузбассовцев теплом. Воздух прогреется до +3…+8 градусов днем, а ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0…-5, местами – до -6…-11 градусов. Скорость юго-западного ветра может достигать 19-24 метров в секунду при порывах, в целом же будет ниже – до 13-18 метров в секунду. Возможны мокрый снег и дождь. Местами небольшие, а по северу области – умеренные. Местами ожидается гололед.

Суббота начнется с относительного тепла в -2…+3 градуса, однако в течение дня температура будет понижаться. Ожидается в среднем до -4…-9 градусов по региону. Северо-западный ветер может достигать при порывах 13-18 метров в секунду. По югу области пройдут осадки – мокрый снег, снег, возможны метели. На севере области осадки будут менее интенсивными. Ночью похолодает до -13…-18 градусов, местами – до -7….-12.

В воскресенье столбики термометров даже не приблизятся к нулевой отметке. Преобладающей температурой в регионе будет -7…-12, а местами – до -17 градусов. Ночь ожидается морозной: -15…-20, а местами и -25 градусов. Ожидается небольшой снег, а ветер немного утихнет.

Первый рабочий день грядущей недели будет еще более холодным. От 12 до 17 градусов мороза – такой прогноз дают синоптики. Днем пройдет небольшой снег, а ночью возможны метели. К слову, ночью столбики термометров опустятся до -14…-19 градусов, местами – до 24 градусов мороза.