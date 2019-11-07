2019-11-07T12:38:48+03:00
Общество

Достаем пимы и варежки: в Кузбассе ударят 25-градусные морозы

Выходные обещают быть морозными и немного снежными
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Достаем пимы и варежки: в Кузбассе ударят 25-градусные морозыДостаем пимы и варежки: в Кузбассе ударят 25-градусные морозыФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

С каждым днем будет становиться все холоднее и холоднее – об этом говорят прогнозы погоды на грядущие выходные. Так, совсем скоро столбики термометров опустятся до отметок в -25 градусов.

Пятница, 8 ноября, еще порадует кузбассовцев теплом. Воздух прогреется до +3…+8 градусов днем, а ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0…-5, местами – до -6…-11 градусов. Скорость юго-западного ветра может достигать 19-24 метров в секунду при порывах, в целом же будет ниже – до 13-18 метров в секунду. Возможны мокрый снег и дождь. Местами небольшие, а по северу области – умеренные. Местами ожидается гололед.

Суббота начнется с относительного тепла в -2…+3 градуса, однако в течение дня температура будет понижаться. Ожидается в среднем до -4…-9 градусов по региону. Северо-западный ветер может достигать при порывах 13-18 метров в секунду. По югу области пройдут осадки – мокрый снег, снег, возможны метели. На севере области осадки будут менее интенсивными. Ночью похолодает до -13…-18 градусов, местами – до -7….-12.

В воскресенье столбики термометров даже не приблизятся к нулевой отметке. Преобладающей температурой в регионе будет -7…-12, а местами – до -17 градусов. Ночь ожидается морозной: -15…-20, а местами и -25 градусов. Ожидается небольшой снег, а ветер немного утихнет.

Первый рабочий день грядущей недели будет еще более холодным. От 12 до 17 градусов мороза – такой прогноз дают синоптики. Днем пройдет небольшой снег, а ночью возможны метели. К слову, ночью столбики термометров опустятся до -14…-19 градусов, местами – до 24 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Из-за 100 тысяч пачек сигарет кузбассовец может надолго лишиться свободы
На ремонт трех кемеровских дорог планируют потратить 178,5 миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан
Момент задержания киллера, покушавшегося на кемеровского адвоката, попал на видео
Убийство экс-мэра Киселевска могло быть заказным
Алиментщик из Калтана из-за детей может лишиться автобуса
В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей
В Кемерове демонтируют 170 гаражей
«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке
55-летний мужчина в кожаной куртке пропал в Кемерове
Появилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвоката
В Кузбассе закрыли опасный мясной отдел
Кузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска
В Кузбассе снизился уровень прожиточного минимума
В Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озеро
Кузбасский полицейский получил ведомственную награду
В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услуги
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05