В Кузбассе неизвестные расстреляли двух домашних собак из окна «уазика». Тела погибших питомцев во дворе своего дома нашли маленькие дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742395" frameborder="0"></iframe> Снег был красный от крови: в Кузбассе расстрелянных домашних собак обнаружили маленькие дети.Видео: instagram.com/oxygen_clb/

В среду, 6 ноября, один из жителей поселка городского типа Шерегеш опубликовал в Сети пост, где рассказал о происшествии. Мужчина написал, что на территорию частного домовладения заехал УАЗ, из окон которого раздались выстрелы по собакам. Очевидцы попытались остановить машину, но не успели.

Обнаружили тела своих четвероногих друзей маленькие дети, вышедшие на улицу покормить собак. Они сразу побежали за помощью к родителям, однако спасти животных было уже невозможно.

- Одной из собачек было 15 лет. Ее все любили, а дети постоянно с ней играли. Жила у дома тихо и никого не трогала все 15 лет, - сообщает хозяин животных.

Владельцы обнаружили дротики. ФОТО: instagram.com/oxygen_clb/

Также он отмечает, что в тела питомцев были воткнуты шприцы с ядом, а рядом с ними снег был красным от крови. Животные погибли не сразу, а лишь спустя 10-15 минут после попадания дротика.

Автор поста предполагает, что такое распоряжение могло поступить из администрации Таштогольского района, ведь скоро в поселок прибудут туристы, которых могут напугать бесприютные животные.

Собак расстреляли из окна машины. ФОТО: instagram.com/oxygen_clb/

Однако в администрации Таштагольского района такую информацию опровергли. Они заверили: распоряжения на отстрел никто не давал. Городские власти решают проблему цивилизованным путем: устанавливают владельца и напоминают ему о правилах содержания животного. Если же хозяина найти не удается, собаку отправляют в приют.

- По поручению главы района создана комиссия для разбора ситуации с собаками в Шерегеше. Только после установления всех обстоятельств будет принято какое-либо решение, - сообщают в администрации района.