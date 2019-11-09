На территории домовладения одного из задержанных по делу об убийстве бывшего главы Киселевского городского округа следователи обнаружили тайник. В тщательно спрятанном холодильнике находились оружие, боеприпасы и драгоценности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742789" frameborder="0"></iframe> Прятали в холодильнике: в доме подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска найдено оружие.ВИДЕО: СК РФ

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области совместно с представителями уголовного розыска провели обыск в доме одного из подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Здесь они обнаружили схрон.

- Обвиняемые приняли все возможные меры к сокрытию оружия и боеприпасов. Так, под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи достают из схрона оружие. ФОТО: кадр видео СК РФ.

Когда тайник вскрыли, оказалось, что внутри него находятся предметы, которые действительно стоило спрятать подальше. В холодильнике, тщательно упакованные в пакеты и материю, находились несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы. примечательно, что патроны злоумышленники хранили в канистре – для лучшей герметичности. Кроме того, здесь хранились предметы, которые могли быть использованы для совершения преступлений: наручники, маски, перчатки. А в одном из пакетов лежали изделия, предположительно, из золота.

- Перчатка синтетическая, черного цвета, веревка синтетическая, набор столярного инструмента, - перечисляет один из силовиков предметы, упакованные в пакеты. Потом берет в руки карабин, обнаруженный в холодильнике, и делает неожиданную находку. – Опа! В стволе – патрон!

В стволе обнаружили патрон. ФОТО: кадр видео СК РФ.

одозреваемый, который управлял автомобилем, рассказал, как он привез подельников к месту, он сам остался в машине, а они отправились к месту преступления. Мужчина отметил, что слышал женские и мужские крики, лай собак и хлопки. Как он пояснил следователю, сначала решил, что это «фейерверки».

- Пока не уехали на место преступления, что вы видели у них в сумке? Что они у вас разворачивали? – уточняет следователь.

- Пистолеты - два, автоматы, - отвечает подозреваемый.

- Куда потом их дели? – продолжает задавать вопросы следователь.

- В яму, где сегодня смотрели.

Идет следствие. ФОТО: кадр видео СК РФ.

По обнаруженным в тайнике и изъятым объектам назначено 13 судебных экспертиз: баллистическая, геномная, дактилоскопическая и экспертиза материалов, веществ и изделий на продукты выстрелов и другие. Все они призваны установить, участвовали ли задержанные в преступлении, а также получить сведений о других возможных участниках.

- Следствию предстоит установить конкретную роль каждого в совершении преступления, - комментирует пресс-служба СК РФ. - С момента возбуждения уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий: порядка 10 осмотров места происшествия, более 20 обысков в жилищах, 101 допрос свидетелей, получено 22 образца для сравнительных исследований.

Все обвиняемые в настоящее время заключены под стражу.

Что обнаружили в схроне. ФОТО: кадр видео СК РФ.

Напомним, инцидент произошел произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сергей Лаврентьев подвергся нападению в собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Злоумышленников во дворе дома с фонариками в рукахз зщаметила супруга экс-главы города. Она сообщила об этом супруг. Сергей Лаврентьев вышел из дома с ружьем в руках, а потом раздали выстрелы. Бывший мэр был застрелен неизвестным, однако один из нападавших тоже получил смертельные ранения. Расследование уголовного дела продолжается.

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