Участница «Мисс Кузбасс 2019» Диана Желтухина: «Искренность и решительность приведут к победе!»

Диане Желтухиной 18 лет. Девушка родилась в небольшой деревушке под Бийском Алтайского края. Там выросла, выучилась, а потом отправилась в Новокузнецк – получать высшее образование.

- Я выбрала экономический факультет и направление «Менеджмент». Почему? Наверное, потому, что ни одна организация не может существовать без менеджеров, - рассуждает девушка. - Ведь как только появляется фирма, сразу же появляется потребность и в управлении ею. Так что эта профессия востребована сегодня и будет востребована в будущем.

Участница «Мисс Кузбасс 2019» Диана Желтухина. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Диана – человек искренний и целеустремленной. Она считает, что именно эти качества ведут к победе в любом занятии. Так, в школе она занималась волейболом и всегда радовалась, когда ее команда побеждала. Скажем по секрету поводов для радости было предостаточно! Со спортом по жизни идет девушка и сейчас.

- Могу назвать себя гурманом: новые вкусы, кулинария разных стран мира – мне нравится все! Люблю вкусно покушать! Конечно, в меру, - смеется Дианат. – А в тонусе меня держит спорт.

Впрочем, хорошая фигура – это лишь внешне. А вот такие качества, как нежность, скромность, мягкость действительно украшают девушку. А если все это дополнено чувством стиля, элегантностью и уверенностью в себе, девушка – настоящая красавица!

- Увидела объявление о кастинге, решила попробовать, - так просто объясняет Диана свое появление на конкурсе. – Родители согласились с тем, что надо попробовать, а теперь гордятся, что вышла в финал.

Диана до сих пор не была никак связана ни с модельными агентствами, ни с подобными конкурсами, но желание однажды попробовать у нее было всегда.

- Именно сейчас я решила попробовать себя в роли модели, увидеть себя в других образах и понять, нужно ли мне это. И, кажется, поняла, что модельная сфера деятельности - это мое, - улыбается Диана Желтухина.

Участница «Мисс Кузбасс 2019» Диана Желтухина. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Сейчас, рассуждая о качествах, которыми должна обладать победительница «Мисс Кузбасс 2019», Диана отмечает позитивность, уверенность, открытость, внутреннюю доброту и мягкость. Эти качества она видит и в своих подругах-соперницах, и в самой себе.

- Возможно, это покажется самоуверенным высказыванием, но если не верить в свои силы и исполнения желаний - стоило бы вообще начинать все это?! – отмечает Диана.

Участница «Мисс Кузбасс 2019» Диана Желтухина. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Каким бы ни оказалось решение жюри, Диана – уже победительница. Ведь она исполнила мечту – вышла в финал конкурса, девушку поддерживает семья и подруги, а еще она с уверенностью смотрит в будущее. Ведь впереди столько всего интересного!

Поддержать Диану Желтухину на ее пути к главной короне конкурса можете и вы, наши дорогие читатели. Но не исключено, что именно эта конкурсантка также получит титул "Мисс Комсомольская правда". Проголосовать за девушку можно здесь.