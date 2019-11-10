2019-11-10T22:43:52+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина: блогер, дизайнер и просто красавица

Знакомимся с участницей конкурса красоты и таланта
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.
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Однажды в селе Котино бабушка учила внучку шить: показывала, как держать иголку, как строчить на машинке, как правильно резать ткань. Девочка подросла, и вот вместо платьев для кукол она создает авторские модели для себя, подруг – и не только.

- Мне нравится шить, возможно, в будущем я создам собственный бренд одежды, - улыбается Диана Болдина. – А может быть, стану кем-то еще.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Сейчас девушка учится на втором курсе КемГУ ИЭС на втором курсе по специальности «Государственное и муниципальное управление». Диана уверена: будущее зависит от того, каким мы сами его делаем. Но, несмотря на то, что мир стремительно меняется, развиваются технологии, нельзя забывать главные ценности: семья, родные, друзья.

- Конечно, мои родители меня поддерживают во всем. А бабушка в шутку говорит, что корона может достаться другой девушке. Но это лишь раззадоривает и придает еще больше уверенности! – смеется Диана.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

К слову, Диана твердо уверена в том, что каждая из 16-ти конкурсанток достойна стать победительницей. И самое главное - как победительница воспримет корону, будет ли соответствовать титулу.

К слову, одним из главных качеств Диана считает целеустремленность, доброту и отзывчивость. И если о первом качестве говорят многочисленные дипломы Дианы, то о втором – ее домашние питомцы.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

- Однажды зимой я увидела на улице кошку. Принесла домой, и вскоре она превратилась в красавицу-сиамку Люси. Еще одну кошку, Лизу, домой принесла мама: она увидела, как над ней издевались люди и забрала к нам. Сейчас это две красивые и здоровые кошки, - улыбается Диана, рассказывая о питомцах. - Одну собаку, Патрона, оставили тоже по моей просьбе зовут. А моя верная подруга по пробежкам и лесным прогулкам - немецкая овчарка Марена Рай.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Диана Болдина. ФОТО: личная страница героини публикации.

Сейчас Диана занимается раскруткой своего блога, создает модели одежды, штудирует учебники по госуправлению. А уже в четверг, 14 ноября, она выйдет на сцену дворца «Алюминщик», чтобы побороться за корону.

Пока же вы, наши дорогие читатели, можете поддержать Диану Болдину и проголосовать за нее. И не исключено, что именно она вместе с главной короной конкурса получит титул "Мисс Комсомольская правда". Проголосовать за девушку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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