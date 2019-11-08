В Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия мемориала погибшим сотрудникам ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска. Памятное место расположено в Новокузнецке, на территории базы ОМОН Управления Росгвардии.

- Ваша работа непроста и, как правило, связана с риском для жизни. К сожалению, служба не обходится без потерь. Сегодня в память о погибших сотрудниках ОМОН юга Кузбасса мы открываем этот мемориал, - обращаясь к правоохранителям, отметил Сергей Цивилев.

Сам мемориал оформлен в виде часовни высотой 7,9 метра, которую венчает крест. На главном фасаде расположено изображение Божией Матери с младенцем как символа рождения, жизни, матери, жены, держащей на руках ребенка. На противоположной стороне размещено изображение иконы Георгия Победоносца - это символ защитника и мужской доблести. На двух боковых плоскостях из полированного черного гранита будут размещены списки погибших бойцов ОМОН. Здесь уже высечены имена - это 24 сотрудника, которые геройски погибли при исполнении служебного долга за время существования ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска. Днем памяти для подразделения является 25 февраля. В этот день в 1995 году в Чечне погибли сотрудники сводного отряда милиции особого назначения Кемеровской области, большинство из них - сотрудники ОМОН юга Кузбасса. За проявленный героизм они посмертно были награждены орденами Мужества.

- Меняется мир и окружающая обстановка, но такие вещи, как любовь к Родине, долг, честь всегда остаются неизменными. Эти особые чувства и понятия прививаются человеку с детства, и если эта работа проведена правильно, то настоящий патриотизм останется с человеком на всю его дальнейшую жизнь, - подчеркнул губернатор Кузбасса.