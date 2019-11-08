2019-11-08T06:30:40+03:00
Общество

В Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОН

На церемонии присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОНВ Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОН
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия мемориала погибшим сотрудникам ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска. Памятное место расположено в Новокузнецке, на территории базы ОМОН Управления Росгвардии.

- Ваша работа непроста и, как правило, связана с риском для жизни. К сожалению, служба не обходится без потерь. Сегодня в память о погибших сотрудниках ОМОН юга Кузбасса мы открываем этот мемориал, - обращаясь к правоохранителям, отметил Сергей Цивилев.

Сам мемориал оформлен в виде часовни высотой 7,9 метра, которую венчает крест. На главном фасаде расположено изображение Божией Матери с младенцем как символа рождения, жизни, матери, жены, держащей на руках ребенка. На противоположной стороне размещено изображение иконы Георгия Победоносца - это символ защитника и мужской доблести. На двух боковых плоскостях из полированного черного гранита будут размещены списки погибших бойцов ОМОН. Здесь уже высечены имена - это 24 сотрудника, которые геройски погибли при исполнении служебного долга за время существования ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска. Днем памяти для подразделения является 25 февраля. В этот день в 1995 году в Чечне погибли сотрудники сводного отряда милиции особого назначения Кемеровской области, большинство из них - сотрудники ОМОН юга Кузбасса. За проявленный героизм они посмертно были награждены орденами Мужества.

- Меняется мир и окружающая обстановка, но такие вещи, как любовь к Родине, долг, честь всегда остаются неизменными. Эти особые чувства и понятия прививаются человеку с детства, и если эта работа проведена правильно, то настоящий патриотизм останется с человеком на всю его дальнейшую жизнь, - подчеркнул губернатор Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После двух громких убийств Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе
Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе
52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную
В Кузбассе пьяный рецидивист бросался на женщин с ножом
В Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир
Исчезающий пол: в Кузбассе наблюдается дефицит мужчин
В Новокузнецке завершены поиски пропавшего мужчины в инвалидной коляске
Провел ночь в поле: подросток из кузбасского поселка вышел из дома и пропал
Начальник кузбасской колонии осужден за незаконную рубку деревьев
Из-за 100 тысяч пачек сигарет кузбассовец может надолго лишиться свободы
На ремонт трех кемеровских дорог планируют потратить 178,5 миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан
Момент задержания киллера, покушавшегося на кемеровского адвоката, попал на видео
Убийство экс-мэра Киселевска могло быть заказным
Алиментщик из Калтана из-за детей может лишиться автобуса
В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей
В Кемерове демонтируют 170 гаражей
«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке
55-летний мужчина в кожаной куртке пропал в Кемерове
Появилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвоката
В Кузбассе закрыли опасный мясной отдел
Кузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска
В Кузбассе снизился уровень прожиточного минимума
В Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озеро
Кузбасский полицейский получил ведомственную награду
В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услуги
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-05