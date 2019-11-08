Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

И жизнь, и театр, и кино

Идем на моноспектакль Сергея Безрукова

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на моноспектакль Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино».

Спектакль - это автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство здесь, конечно же, отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий - они жили в разные эпохи, но настолько схожи своей дерзостью, внутренней свободой, безрассудством! И своей трагической судьбой - судьбой поэта.

Вместе с актером вы заново откроете для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого.

Во второй части вечера Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов. Ну а самое главное - моноспектакль дает уникальную возможность «поговорить по душам», стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем - а возможно даже задать вопрос и услышать ответ.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

9 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1800 до 4800 рублей

На улице давно похолодало, и тем приятней провести промозглый, ветреный день в теплой компании. И как раз сейчас в областной библиотеке проходят «Русские вечерки». Фото: Любовь ФУРС

Вечерочки-вечерки

Окунаемся в старые русские традиции

На улице давно похолодало, и тем приятней провести промозглый, ветреный день в теплой компании. И как раз сейчас в областной библиотеке проходят «Русские вечерки». Вечерки существуют много веков, хотя называются везде по-разному: супрядки, посиделки, вечерины. Это замечательная возможность собраться вместе и пообщаться друг с другом во время игр, танцев и песен.

В день проведения вечерок участников ждет много парных танцев и кадрилей, хоровод, молодецкие забавы, выступление гармонистов и гусляров, ярмарка, а также стол с угощением. Кстати, с собой тоже можно принести сладости, травы, мед, домашние пироги, орехи или фрукты. Ну и, конечно, можно добавить колорита празднику, а себе настроения, если прийти в национальных русских нарядах.

- Вечерка дает возможность вступить в процесс творчества, эмоционально подзарядиться и психологически разрядиться, избавиться от стрессов, - говорят организаторы. - Это живой и душевный клуб знакомств, с помощью которого можно найти друзей, единомышленников, своего любимого человека.

Областная научная библиотека

ул. Дзержинского, 19, т.: 8-950-273-1636

10 ноября, начало в 14.00

Цена билетов: 100 рублей, дети бесплатно

В Театре для детей и молодежи к великому удовольствию зрителей состоится премьера спектакля «Можно попросить Нину?».Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ

Можно попросить Нину?

Идем на премьеру спектакля

В Театре для детей и молодежи к великому удовольствию зрителей состоится премьера спектакля «Можно попросить Нину?».

Для многих Кир Булычев ассоциируется исключительно с детской литературой. Действительно, мы знаем и любим писателя за созданную им девочку, гостью из будущего Алису Селезневу. Но Кир Булычев писал не только про Алису. Его перу принадлежит великое множество совсем других, совершенно не похожих друг на друга книг.

Театр остановил свое внимание на небольшом, очень простом, но удивительно трогательном и пронзительном рассказе «Можно попросить Нину?». Такое незамысловатое, весьма обыденное название и совершенно неожиданный фантастический сюжет. Итак…

…Телефонный звонок. Попал не туда. Такое часто бывает. Но герой попал в другое время, на тридцать лет назад - это уже неожиданно и странно. Фантастический случай соединил на двух концах телефонного провода две эпохи. На одном конце - Вадим, живущий в 1972 году, когда Гагарин уже совершил свой полет, а луноходы путешествуют по поверхности Луны. На другом конце - Нина, но не та, которой хотел позвонить мужчина, а другая, девочка тринадцати лет из 1942 года.

И вдруг, вопреки всему, между ними возникает единое пространство и время…

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

10 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

На выставке зрители познакомятся с динозаврами, жившими миллионы лет тому назад, прослушают экскурсию об этих удивительных гигантах, посмотрят увлекательный документальный фильм о существовании динозавров.Фото: Иван ВИСЛОВ

Вперед в прошлое!

Отправляемся в путешествие в мезозойскую эру

В Кузбасском центре искусств открывается выставка «Dino-парк». У всех зрителей появится уникальная возможность окунуться в атмосферу мезозойской эры. На выставке зрители познакомятся с динозаврами, жившими миллионы лет тому назад, прослушают экскурсию об этих удивительных гигантах, посмотрят увлекательный документальный фильм о существовании динозавров. Дети, а также их родители смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами, раскопав кости динозавра, и, конечно же, познакомиться с «живым» динозавром Гошей.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

До 15 декабря, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 рублей