РУСАЛ приглашает новокузнечан на научный фестиваль

В Новокузнецке в третий раз проходит «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Программа Фестиваля рассчитана на четыре дня и включает в себя ознакомительную экскурсию школьников на Новокузнецкий алюминиевый завод, Химический квест «Элемент будущего», соревнования «Кубок инженеров», интерактивную выставку «Путеводитель по науке», лекции ученых – популяризаторов науки и открытые кинопоказы научно-популярных фильмов.

В первый день фестиваля в Кузнецком районе открылся детский технопарк «Кванториум», в приобретение, реконструкцию и внутреннюю отделку здания которого РУСАЛ вложил 40 млн рублей по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса. Сразу после открытия научно-образовательного центра его воспитанники отправились на Новокузнецкий алюминиевый завод, где не только познакомились с процессом производства алюминия, но и получили 6 производственных кейсов, решать которые будут под руководством технических специалистов НкАЗа в рамках регионального интенсива «Наноград» Всероссийской программы «Школьная лига».

7 ноября в научную площадку превратилась школа №50, где учащиеся 5-7 классов проявили свои знания в Химическом квесте «Элемент будущего», а 8 ноября в детском технопарке «Кванториум» на «Кубке инженеров» сразятся старшеклассники города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742587" frameborder="0"></iframe> РУСАЛ ФестивAL #Наука-2019.

9 ноября участниками «РУСАЛ ФестивАL #Наука» приглашают стать всех желающих. С 10 до 18 часов в здании Большого зала администрации города (Новокузнецк, улица Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка) будет работать интерактивная научная выставка «Путеводитель по науке». В тематических зонах гости смогут пройти основные вехи развития науки: от первых орудий труда древнего человека до хайтека, побывать в лаборатории Менделеева, изготовить экзоскелет, собрать и запустить модель быстроходного катера, сразиться в интеллектуальной дуэли с искусственным разумом, увидеть мир, меняющийся с технологией дополненной реальности.

На выставке можно проследить основные вехи развития науки

С лекцией, как в ближайшие 30 лет технологии изменят жизнь человека, выступит известный блогер Илья Кабанов, а писатель-фантаст Тим Скоренко расскажет, кто придумывает новые гаджеты и как нужно мыслить, чтобы самому изобрести что-то полезное и запустить собственный стартап. Между лекциями состоятся сеансы научно-популярных фильмов.

Финалом интерактивной выставки и научного фестиваля станет публичная защита результатов решения производственных кейсов воспитанниками детского технопарка «Кванториум» перед инженерами Новокузнецкого алюминиевого завода и учеными.

На научный фестиваль приглашаются все желающие

Мероприятия научного фестиваля РУСАЛа уже прошли в Ереване, Иркутске, Братске, п. Таежном, Ачинске и Саяногорске. После Новокузнецка «РУСАЛ ФестивАL #Наука» состоится в Каменске-Уральском, Североуральске и Краснотурьинске.

Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях www.facebook.com/rusalfestival и www.vk.com/rusal_festival.