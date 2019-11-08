Житель Приморья, напавший с пистолетом на известного кемеровского адвоката Сергея Учителя, рассказал, что заставило его сделать это. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742693" frameborder="0"></iframe> Напавший на кемеровского адвоката рассказал, зачем стрелял.Видео: kuzpress.ru

Подозреваемый в покушении на убийство известного кемеровского адвоката рассказал, зачем он стрелял в Сергея Учителя. Мужчина уверяет, что это - не заказное убийство. Он заявил, что ранее не был знаком с адвокатом, а пистолет нашел на улице.

«Выпил лишнего, пистолет нашел у гаражей. Хотел забрать машину, потерпевшего не знал до этого, выбрал его случайно», - цитирует подозреваемого interfax-Russia.ru.

Впрочем, во время судебного заседания, которое проходило 8 ноября, следователи отметили, что у приезжего при себе был поддельный паспорт. Кроме того, в Приморском крае он числился директором автостоянки.

- 53-летнему жителю города Находки предъявлено обвинение в совершении преступления - покушения на убийство, - сообщили, в свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - 8 ноября по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство.

Напомним, покушение на кемеровского адвоката Сергея Учителя произошло 6 ноября около 19.20. 53-летний мужчина, приехавший из города Находка, несколько часов провел на автостоянке в Центральном районе областного центра. Когда из здания выходил 43-летний адвокат Сергей Учитель, злоумышленник выстрелил в него. Учитель попытался отбиться от напавшего, и буквально в течение нескольких секунд злоумышленника задержали.

Сергея Учителя доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его состояние стабилизировалось. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако мужчина все еще находится в реанимации.

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