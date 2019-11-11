«Это базука!»: в подъезде жилого дома в Новокузнецке обнаружили подозрительный предмет

В подъезде жилого дома на проспекте Энтузиастов минувшей ночью жильцы обнаружили странный предмет. Решив, что это – оружие, местные жители тут же вызвали полицию.

Фотографиями с места ЧП в социальных сетях поделились местные жители. Предмет, похожий на самодельное оружие, стоит прямо на лестничной площадке. Комментаторы в соцсетях тут же стали высказывать предположения: «Это базука!» - уверенно заявил один из них. Другой отметил, что предмет похож на гранатомет, а третий заявил, что это страйкбольное оружие. Впрочем, все они оказались неправы.

- Для проверки оперативной информации о подозрительной находке в подъезде дома на проспекте Энтузиастов прибыли взрывотехники новокузнецкого ОМОНа, - прокомментировал представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Кемеровской области Дмитрий Керсановский. – Саперы установили, что предмет не представляет угрозы. Его передали следственно-оперативной группе МВД.

Очевидцы рассказали, что предмет, похожий на оружие, выставил на лестничную клетку один из жильцов. С какой целью он сделал это и где взял «базуку», сейчас устанавливают сотрудники МВД.

На месте ЧП работали саперы. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк онлайн"

Кузбасская Росгвардия, в свою очередь, напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!