2019-11-11T16:08:24+03:00
Общество

Кузбасс начал подготовку к празднованию Нового года

В регионе утверждена единая концепция оформления - #ВНовыйгодвместе
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс начал подготовку к празднованию Нового ГодаКузбасс начал подготовку к празднованию Нового Года
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В этом году Кузбасс готовится к долгожданному зимнему празднику под концепцией #ВНовыйгодвместе. О том, как ведется подготовка к Новому году в двух крупнейших городах области - Кемерове и Новокузнецке - рассказали мэры Илья Середюк и Сергей Кузнецов.

Новая ель, конкурс оформления и рождественская ярмарка

К грядущему, 2020 году столица Кузбасса будет готовиться под слоганом «Кемерово - территория праздника». В соответствии с концепцией в городе разместят порядка 98 праздничных баннеров, оформят гирляндами 600 деревьев, установят более 150 аэродинамических и восемь световых фигур.

В этом году кемеровчане впервые увидят совсем новую праздничную ель на площади Советов, здесь же будет обустроен ледовый городок. Всего же в районах города с 20 по 26 декабря откроют 11 ледовых городков. Еще одной новинкой станет оснащение площадки в центре города под рождественскую ярмарку. Здесь организуют продажу новогодней продукции и сувениров.

По традиции как компании, так и жители смогут посоревноваться в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. В прошлом году более двух тысяч кемеровчан принимали участие в конкурсной программе «Снежный калейдоскоп». А в этом году впервые будет проведен тематический фотоконкурс.

Всего в кузбасской столице по случаю праздника запланировано более 10 тысяч концертно-развлекательных, познавательных, спортивных и иных мероприятий. С 20 декабря каждую субботу в городе будут проходить мастер-классы по фигурному катанию, в ночь на 1 января состоится традиционный праздничный концерт, 3 января - турнир по хоккею с мячом, а 6 января пройдет народно-праздничная программа «В ночь перед Рождеством». Помимо этого, в зимнем сезоне для горожан будет подготовлено 70 площадок для активного отдыха - по 17 катков и хоккейных коробок, 21 лыжная трасса и 15 зимних спортивных площадок.

Новокузнецк - территория счастья

В городе главный праздник года пройдет под слоганом «Новокузнецк - территория счастья». Праздничная иллюминация на улицах начнет появляться уже скоро - с 27 ноября. А со 2 по 20 декабря будет проходить конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Как рассказал Сергей Кузнецов, в этом году в городе появится 66 новогодних сооружений - на 15 больше, чем в прошлом. Для поклонников здорового образа жизни и семейного отдыха будут работать 16 лыжных трасс в парковых зонах, 21 пункт проката спортинвентаря и четыре горнолыжных комплекса на горах Маяковая и Соколиная. Ребятишкам из многодетных и малообеспеченных семей инвентарь предоставят на льготных условиях. Также впервые в этом году к предоставлению лыж, коньков и санок подключатся частные компании.

Особое внимание планируется уделить пенсионерам, ветеранам войны и труда. В 11 гипермаркетах появятся рождественские елки и коробы для благотворительных подарков старшему поколению. Ну и, конечно, по традиции город присоединится к областной акции «Рождество для всех и каждого».

ИСТОЧНИК KP.RU

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