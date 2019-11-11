Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Анастасия Зобова: «Первая мечта сбылась, сейчас работаю над второй»

В семьях, где все – педагоги, чаще всего вырастают умные и успешные дети. И нередко они выбирают ту же профессию, что и родители. Вот, например, Анастасия Зобова: в пять лет она начала заниматься балетом. Сейчас девушке 20 лет, и она уже является педагогом-хореографом международной сети школ «Русский балет».

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Анастасия Зобова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

К слову, диплом хореографа-педагога дополнительного образования у девушки – с отличием. Она окончила Новокузнецкий педколледж и решила продолжить образование в КемГУ на факультете физической культуры и спорта.

«Первая мечта сбылась, сейчас работаю над второй». ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Очень люблю детей, передаю свое мастерство будущему поколению, мои ученики уже лауреаты и дипломанты всероссийских конкурсов, - с улыбкой говорит Анастасия о своих воспитанниках.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Анастасия Зобова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Анастасия с удовольствием делится секретом хорошей фигуры: сладкое, шашлык, мясо, овощи, фрукты, хорошее настроение и улыбка. И, конечно же, обязательно много движения, активности и спорта. Своим главным оружием Анастасия считает смелость, улыбку, грацию, обаяние – ими можно покорить любого человека! А еще Настя Зобова любит мечтать. Именно мечта когда-то привела ее, пятилетнюю девочку, в балетный класс.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Анастасия Зобова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Мечта любой девочки - стать балериной и моделью. Первая мечта сбылась, сейчас работаю над второй, - хитро улыбается Анастасия.

Скоро девушка выйдет на сцену в финальном концерте «Мисс Кузбасс 2019». Получит ли девушка главную корону конкурса, зависит от строгого жюри. А вот станет ли Анастасия обладательницей титула «Мисс «Комсомольская правда», зависит от вас, наши читатели. Проголосовать за девушку можно здесь.