Зеленый день: ПАО Сбербанк дарит подарки в свой день рождения

В свой 178-ой день рождения Сбербанк дарит подарки клиентам и объявляет акцию «Зеленый день»: с 11 по 12 ноября частные клиенты могут получить скидки на некоторые продукты банка и от партнеров компании. Например, вернуть до 100 процентов бонусов «Спасибо» за покупку в различных магазинах или приобрести автомобиль со скидкой до 30 процентов.

Стопроцентное «Спасибо» и не только

Сбербанк предлагает в свой день рождения всем жителям России получить существенную скидку на товары компании.

Так с 11 по 12 ноября ставка на потребительский кредит составит от 11,1 процента годовых. А для новых бизнес-клиентов будет предоставлена скидка на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в 50 процентов и повышенный кэшбэк 10 процентов по новым бизнес-картам.

Оплачивать покупкой картой Сбербанка станет выгодно в «Зеленые дни», ведь на карту клиента может вернуться до 100 процентов бонусов «Спасибо» за покупку в рамках акции у партнеров программы лояльности: «Республика», «Литрес», «Л’Этеаль» и других.

Нарушители правил дорожного движения смогут оплатить штрафы через онлайн-банк без комиссии. Те, кто дорожит своей жизнью и имуществом, но все-таки предпочитает подстраховаться, могут воспользоваться услугами от СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни» со скидкой до 50 процентов.

Экономичная экосистема

Клиенты банка также могут получить скидки в компаниях экосистемы Сбербанка – удобных сервисов для повседневной жизни и бизнеса.

Если вы давно хотели посмотреть фильм, но не могли это сделать из-за высокой платной подписки, то в рамках «Зеленого дня» можете получить доступ к онлайн-кинотеатру «Okko» и насладиться киносеансом абсолютно бесплатно. Такая подписка на сервис с 20 тысячами фильмов продлится до конца текущего года.

Для занятых людей, готовых тратить каждую минуту жизни только с пользой, Сбербанк предоставить возможность открыть доступ к «Деловой среде – образовательным курсам «120 секунд» для предпринимателей – со скидкой 65 процентов.

Кроме того, маркетплейс «Беру!» приготовил праздничную распродажу: в «Зеленый день» можно будет приобрести товар со скидкой до 50 процентов. А вот сервис доставки еды Delivery Club сделает первый заказ на 45 процентов дешевле.

Также «зеленый свет» замигает для тех корпоративных клиентов, которые планируют в эти дни приобрести машины. «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые марок Audi, Nissan, Kia, Chevrolet и Lada, а также грузовые машины Mercеdеs Benz со скидкой до 30 процентов от розничной цены и снижение до 1,5 п.п. ставки по лизингу.

«Каждая акция и каждая услуга найдет свою аудиторию не только среди клиентов сбербанка, но и среди всех желающих. Приглашаем всех разделить с нами этот праздник», – отмечает Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Выгодное партнерство

На «Зеленый день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры и крупные компании разной направленности: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, Daimler, Huawei, «Дочки-Сыночки», «Иль де Ботэ» и многие другие.

Например, на технику Samsung и Huawei клиент Сбербанка может получить скидку до 35 процентов, в интернет-магазине «Дочки-Сыночки» – до 25 процентов, а в «Иль де Ботэ» – до 30 процентов.

Также заправившись с 11 по 12 ноября на автозаправке «Газпром нефть», водитель получит скидку в два рубля за каждый купленный литр топлива. А торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40 процентов тем, кто приобретет товары P&G, Nestle, Konti и Pepsi.

Покупка в один клик

Скидки на услуги банка предоставляются в каждом отделении банка по всей России. Оформив кредит или воспользовавшись лизингом от Сбербанка в дни акции, вы автоматически становитесь ее участником.

Чтобы приобрести товары экосистемы Сбербанка, достаточно войти в свой онлайн-банк и открыть соответствующую вкладку. Там вы найдете 150 компаний, которые участвуют в «Зеленом дне». А если вы хотите получить скидку от партнеров, то вам достаточно расплатиться на кассе картой Сбербанка.

Также о всех подробностях ежегодной акции «Зеленый день» вы можете узнать на сайте ПАО Сбербанк.

Реклама.