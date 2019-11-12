Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова: «У каждого своя победа!»

Татьяне Беркутовой хорошо известно: каково это - быть на высоте. С 1-го по 11-й класс девушка училась только на «отлично», а потом к школьной золотой медали добавился красный диплом Новокузнецкого торгово-экономического техникума. И это - далеко не все! Лауреат городских, областных, всероссийских и международных конкурсов по эстрадному вокалу, победитель олимпиад по разным дисциплинам - Татьяна во всем старается быть лучшей. При этом ей просто нравится достигать новых вершин, узнавать новое и жить в гармонии с собой.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

К слову, помимо эстрадного вокала в студии «Ассорти», увлечения классикой и современной музыкой в жизни Татьяны есть и музыка для души: девушка работает певчей в церковном хоре при храме Святой Троицы в Осинниках. А еще Татьяна очень любит свою семью.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Моя мама - учитель русского языка, она сильная и строгая женщина, но при этом очень нежная и безгранично добрая. Ей я могу доверить самое сокровенное. Душа нашей семьи - бабушка: лучше вечерних посиделок с чаем и ее выпечкой нет ничего! Сестра Маргарита не так давно сама стала мамой, и я просто обожаю племянника. А еще у нас есть младший брат Павел. Он учится в 8-м классе, чемпион России по карате в своей категории. За нас - горой! - с гордостью и любовью рассказывает Татьяна.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Родные во всем поддерживают Татьяну, более того, именно они предложили ей принять участие в конкурсе «Мисс Осинники», «Краса Санкт-Петербурга», а потом и «Мисс Кузбасс».

- Конечно, абсолютно все идут за победой. Только у каждого своя победа: кто-то становится увереннее в себе и более открытой, общительной, кто-то преображается в лучшую сторону, находит новых друзей, перестает бояться сцены, а кто-то добавляет красок в свои будни, - улыбается Татьяна.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Девушка делится планами на будущее: выучить иностранный язык, сдать ЕГЭ и поступить в вуз своей мечты. А корона «Мисс Кузбасс»… Если ее вручат именно Татьяне, девушка, конечно, будет счастлива и пойдет по жизни дальше - уже официально коронованная, целеустремленная и умеющая видеть хорошее, доброе и прекрасное во всем.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Татьяна Беркутова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Скоро девушка выйдет на сцену в финальном концерте «Мисс Кузбасс-2019». Получит ли она главную корону конкурса, зависит от строгого жюри. А вот станет ли Татьяна Беркутова обладательницей титула «Мисс «Комсомольская правда», зависит от вас, наши читатели. Проголосовать за девушку можно здесь.