2019-11-12T14:15:23+03:00
Общество

Прокуратура нашла грубые нарушения в доме престарелых в Кузбассе

Основанием для проверки послужили шокирующие фото в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Прокуратура нашла грубые нарушения в доме престарелых в КузбассеПрокуратура нашла грубые нарушения в доме престарелых в КузбассеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В социальных сетях распространились скандальные фотографии приюта для престарелых в Кузбассе. После этого органы прокуратуры организовали проверку и нашли грубые нарушения при содержании постояльцев.

Частный приют «Серафим» находится в поселке Новом, недалеко от Ленинска-Кузнецкого. Как учреждение, которое оказывает социальные услуги, он зарегистрирован в 2017 году. Только качество услуг оставляло желать лучшего. При проверке прокуратура выявила, что в доме престарелых не соблюдаются требования к организации питания, размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы, а также к пожарной безопасности.

Как выяснилось, в центре «Серафиме» количество мест в спальнях было больше положенного, имелись дефекты в отделке помещений, на всех проживающих не хватало тумбочек, шкафов и стульев. Кроме того, нашлись нарушения при сборе твердых бытовых отходов, отсутствовала раковина с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук стариков, один из эвакуационных выходов был заблокирован кроватью. В производственных помещениях отсутствовала вентиляция, у второго повара не было санитарной книжки, а сами продукты питания не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также работники центра своевременно не проходили медицинские осмотры.

- Кроме того, проживающему в центре «Серафим» мужчине, являющемуся инвалидом, при оказании социальных услуг по смене постельного белья и мытья не было обеспечено уважительное и гуманное отношение, уважение достоинства его личности, - сообщили в областной прокуратуре.

По результатам найденных нарушений в отношении гендиректора центра возбуждено два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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