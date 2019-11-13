В Кузбассе обсудят меры поддержки пострадавших от производственных травм

В четверг, 14 ноября 2019 года, в г. Кемерово состоится круглый стол на тему «Передовые подходы в профилактике производственного травматизма. Трудовая реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве».

Кузбасс - один из крупнейших индустриальных центров России и самый урбанизированный регион Сибири. На его территории расположены производства - угольные, металлургические, химические и др. Более 280 тысяч человек работает в опасных условиях, что может обернуться получением производственных травм и профессиональных заболеваний.

Каковы основные причины несчастных случаев на производстве в Кузбассе? Какие меры принимаются для того, чтобы их не допустить? На какую помощь рассчитывать кузбассовцам, которые не могут продолжить трудовую деятельность из-за утраты работоспособности? Как осуществляется комплексная реабилитация и возвращение к трудовой деятельности пострадавших от несчастных случаев на производстве? На эти и другие вопросы ответят эксперты во время мероприятия.

Спикеры Круглого стола

- Людмила Бабичук, управляющий ГУ – Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

- Михаил Окунев, заместитель управляющего ГУ – Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

-Сергей Дрёмин, начальник отдела Федерального Государственного надзора в г. Кемерово Государственной инспекции труда

-Яна Семчина, руководитель экспертного состава № 6, врач по медико-социальной экспертизе ФГУ «Главное бюро медико – социальной экспертизы по Кемеровской области»

-Дмитрий Кузнецов, технический инспектор труда Федерации профсоюзных организаций Кузбасса

-Елена Лебедева, и.о. начальника отдела организации реабилитации и интеграции инвалидов департамента социальной защиты населения Кемеровской области

-Дмитрий Мелешкин, начальник отдела организации трудоустройства и оказания услуг работодателям департамента труда и занятости населения Кемеровской области

-Алексей Спиридонов, психолог Кемеровской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

-Светлана Энгель, президент Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, Руководитель «Центра инноваций социальной сферы» Кемеровской области

-Вадим Беккер, начальник отдела профилактики заболеваний АО «УК «Кузбассразрезуголь»

-Вадим Воронин, главный врач МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс»

-Сергей Герасимов, заместитель генерального директора по промышленной и экологической безопасности Кемеровское акционерное общество «СДС Азот»

Начало: 13.00

Адрес: ул. Сосновый бульвар, 1, «Кузбасский технопарк» (малый конференц-зал)

Контактный телефон: 8 (3842) 35-10-80