Проспект Металлургов в Новокузнецке полностью закрывается с 14 ноября

С 14 ноября подрядчики приступают к ремонту моста через реку Абу в районе пересечения проспектов Металлургов и Орджоникидзе. Движение по проспекту Металлургов будет полностью перекрыто от вокзала до проспекта Орджоникидзе.

О полном перекрытии движения по проспекту Металлургов, находящемся на реконструкции, сообщает пресс-служба городской администрации. Решение об этом было принято на прошедшем совещании специалистов управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, представителей районных администраций, сотрудников ГИБДД и перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта, проходящие через проспект Металлургов. На совещании определили и схемы движения городского пассажирского транспорта.

Автобусы:

№ 7, 81: «Молодость Запсиба» - вокзал

• В направлении движения к вокзалу: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Кирова - Курако.

• В направлении движения к «Молодости Запсиба»: Бардина - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов.

№ 5, 61а: Абашево - вокзал, № 61 Новобайдаевский микрорайон - вокзал

• В направлении движения к Нвовобайдаевскому микрорайону, Абашево: вокзал - Бардина - Кирова.

№ 35: 13-й микрорайон - авторынок, № 35а 18-й квартал - авторынок, № 88 ЦВТИ - СШМНУ

• В направлении движения к авторынку, СШМНУ: Металлургов - Орджоникидзе - Майская - Строителей - Музейная - Курако.

• В направлении движения к 13-му микрорайону, 18-му кварталу, ЦВТИ: Курако - проезд Театральный - Орджоникидзе - Металлургов.

№ 15: трест КМС - вокзал

• В направлении движения к вокзалу: Металлургов - Орджоникидзе - Кузнецкстроевский - Бардина - вокзал.

• В направлении движения к тресту КМС: вокзал - Бардина - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов.

№ 62: левый берег - стройбаза (Лизы Чайкиной), № 62а: левый берег - ТРЦ Планета»

• В направлении движения к стройбазе, ТРЦ «Планета»: вокзал - Бардина - Кузнецкстроевский.

• В направлении движения к левому берегу: Кузнецкстроевский - Бардина - вокзал.

№ 58, 58а: левый берег - 8-я проходная

• В направлении движения к 8-й проходной: Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Спартака - Пионерский.

№ 94: Космонавтов - левый берег

• В направлении движения к Космонавтов: Кирова - Бардина - Курако - проезд Театральный - Орджоникидзе - Металлургов.

• В направлении движения к левому берегу: Металлургов - Орджоникидзе - Майская - Строителей - Музейная - Курако.

№ 345 Абашево - «Ярославская» (с 15 ноября)

• В направлении движения к «Ярославской»: Кирова - Тольятти - Ермакова - Павловского - Кузнецкстроевский - Строителей.

• В направлении движения к Абашево: Строителей - Кузнецкстроевский - Павловского - Ермакова - Тольятти - Кирова.

Троллейбусы

№ 3: левый берег - вокзал - левый берег - по маршруту: левый берег - Кирова - Бардина - вокзал - Бардина - Кирова - левый берег.