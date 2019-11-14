Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Арина Чуракова: волонтер WorldSkills 2020, экономист и модель

Новокузнечанка Арина Чуракова - девушка нежная и увлеченная. Она уверена: в своей жизни человек должен попробовать многое, чтобы найти себя. Так, девушка занималась волейболом и баскетболом, легкой атлетикой и бально-спортивными танцами. Потом Арина решила пройти обучение в школе моделей - и стала участвовать в показах. Впрочем, до сих пор в конкурсах красоты девушка еще не принимала участия.

- Зато я участвовала в конкурсе чтецов! - с гордостью говорит Арина. - И еще занималась в театральной студии.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Арина Чуракова. ФОТО: из личного архива героини публикации

Есть у Арины и еще один талант: она отлично ладит с домашними питомцами.

- У нас в семье три собаки, мопс Маргоша, тойтерьер Миля и пинчер Боня. Маргоша очень игривая, так как она еще совсем щенок. Очень любит кусать уши и закапываться в волосы. Миля всегда меня успокаивает, а еще мы научили говорить ее «мама». Боня со мной почти с самого рождения, с ней было очень много моментов, я помню, она даже как-то спасла нам жизнь, - рассказывает Арина.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Арина Чуракова. ФОТО: из личного архива героини публикации

Артистичная девушка сейчас получает образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - в будущем это ей обязательно пригодится. Но ближайшие планы - сдать сессию, сделать ремонт и выиграть корону. А в 2020 году девушка будет работать волонтером на WorldSkills 2020.

- Каждая девушка достойна победы, и я каждой желаю удачи! - улыбается Арина.

Достанется ли Арине главная корона конкурса, узнаем 14 ноября, в 19.00, во Дворце «Алюминщик».