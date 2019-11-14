В своем бюджетном послании Сергей Цивилев отметил, что в следующем году бюджет региона будет дефицитным.

Сергей Цивилев, обращаясь к депутатам, отметил, что от параметров бюджета зависит жизнь Кузбасса и кузбассовцев.

- Мы обязаны сделать все возможное, чтобы каждый житель чувствовал себя уверенно, спокойно, надежно, - заявил губернатор. – Бюджет 2020 года будет непростым, основная причина – снижение мировых цен на уголь.

Сергей Цивилев отметил, что падение цен и недостаточная провозной способность российских железных дорог напрямую сказались на бюджете области в 2019 года: дефицит составил 20 миллиардов рублей. В 2020 году уровень налогов от угольщиков также будет снижаться. Однако существенных поводов у жителей региона нет.

- Созданный нами запас в 2018-2019 году позволит компенсировать дефицит бюджета. Все свои обязательства мы исполним. Главный финансовый документ Кузбасса сохранит свою стратегическую направленность и обеспечит и реализацию нацпроектов, и подготовку к 300-летию, - заявил Сергей Цивилев. - Кто-то из мудрых сказал: если у вас нет уверенности в себе, вы дважды проиграли в гонке жизни. Если есть уверенность в своих силах, вы побеждаете еще до старта. Я считаю, что мы такой уверенностью обладаем. Мы – регион силы. Нам по плечу изменить облик Кузбасса.

Бюджет Кузбасса на 2020 год принят с дефицитом в 10 процентов. ФОТО: кадр видео СТС-Кузбасс

Депутаты областного совета приняли областной бюджет в следующих параметрах: доходы – 146,5 миллиарда рублей, расходы - 159,5 миллиарда рублей. Ожидаемый дефицит бюджета составит 10,5 процентов или 12,986 миллиарда рублей.

Напомним, увидеть и услышать бюджетное послание Сергея Цивилева можно в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

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