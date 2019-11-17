Сергей Цивилев: в развитие Шерегеша будет вложено 7,5 миллиарда рублей

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на открытии юбилейного, 25-го, горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоялось 16 ноября. В дальнейшее развитие комплекса будет вложено 7,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона в своем официальном аккаунте соцсетях.

«К нам приехали тысячи людей из разных уголков страны и мира. Пообщался со многими лично: туристы довольны, отмечают положительные изменения, - написал Сергей Цивилев. - Мы и дальше намерены развивать наш горнолыжный курорт, выводить его на совершенно другой уровень».

Планы по развитию горнолыжного комплекса были озвучены на планерном заседании «Горнолыжный туризм России. Перспективы развития». На нем были подписаны три соглашения, направленные на развитие Шерегеша, в том числе, одно из них – с частным инвестором. Общий объем инвестиций составит 7,5 миллиарда рублей. В числе проектов - строительство трех горнолыжных подъемников, трех канатных дорог, двух больших гостиниц, технологической дороги и транспортной развязки, системы водоснабжения, реконструкция системы водоотведения, благоустройство территории.

«И еще несколько слов об одном ярком событии - впервые в Кузбассе прошел фестиваль федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». Команда шеф-поваров кузбасских ресторанов представила блюда региональной кухни, - рассказал губернатор. - Каждый желающий мог попробовать эти блюда сегодня. Рестораны-участники проекта отмечены «Гастрономической картой России» на Google-картах.