2019-11-17T12:46:11+03:00
Общество

Сергей Цивилев: в развитие Шерегеша будет вложено 7,5 миллиарда рублей

Глава региона рассказал об открытии горнолыжного сезона и планах по развитию курорта
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев: в развитие Шерегеша будет вложено 7,5 миллиарда рублей. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comСергей Цивилев: в развитие Шерегеша будет вложено 7,5 миллиарда рублей. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на открытии юбилейного, 25-го, горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоялось 16 ноября. В дальнейшее развитие комплекса будет вложено 7,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона в своем официальном аккаунте соцсетях.

«К нам приехали тысячи людей из разных уголков страны и мира. Пообщался со многими лично: туристы довольны, отмечают положительные изменения, - написал Сергей Цивилев. - Мы и дальше намерены развивать наш горнолыжный курорт, выводить его на совершенно другой уровень».

Планы по развитию горнолыжного комплекса были озвучены на планерном заседании «Горнолыжный туризм России. Перспективы развития». На нем были подписаны три соглашения, направленные на развитие Шерегеша, в том числе, одно из них – с частным инвестором. Общий объем инвестиций составит 7,5 миллиарда рублей. В числе проектов - строительство трех горнолыжных подъемников, трех канатных дорог, двух больших гостиниц, технологической дороги и транспортной развязки, системы водоснабжения, реконструкция системы водоотведения, благоустройство территории.

«И еще несколько слов об одном ярком событии - впервые в Кузбассе прошел фестиваль федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». Команда шеф-поваров кузбасских ресторанов представила блюда региональной кухни, - рассказал губернатор. - Каждый желающий мог попробовать эти блюда сегодня. Рестораны-участники проекта отмечены «Гастрономической картой России» на Google-картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков
«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка
Три ребенка из Кузбасса стали героями программы на центральном телеканале
В Кемерове открылась усадьба Деда Мороза
Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в Кузбассе
Два автомобиля сгорели ночью в Кемерове
Новокузнечане жалуются на ужасное состояние городской больницы
Рабочий получил ожоги при пожаре в кузбасском поселке
В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры
Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринки
Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе
В Кузбассе на горе Югус появилась пушка для искусственного оснежения
Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металла
Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом
В Новокузнецке пройдет городская ярмарка ко Дню матери
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу