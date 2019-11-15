Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В руках великана

Смотрим концерт группы «Пикник»

Группа «Пикник» представляет кемеровским зрителям концертную программу «В руках великана». То же название получил и вышедший в сентябре новый альбом. Перед выступлением музыканты отобрали те песни из альбома, которые органично впишутся в контекст представления. Предполагается, что в числе других зрители услышат такие композиции, как «Счастливчик», «В руках великана, «Лиловый корсет», «Сияние» и «Карма».

По заведенной традиции «Пикник» готовит концептуальный видеоарт, в котором задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение самых искушенных поклонников «Пикника».

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, тел.: (384-2) 58-32-11

15 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1400 до 3600 рублей

В зале библиотечного краеведения Кемеровской областной научной библиотеки имени Федорова представлена выставка материалов о летчике-космонавтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Земля и небо Алексея Леонова

Идем на выставку, посвященную легендарному космонавту

В зале библиотечного краеведения Кемеровской областной научной библиотеки имени Федорова представлена выставка материалов о летчике-космонавте, дважды Герое Советского Союза, почетном гражданине Кемеровской области Алексее Леонове - профессионале, преданном своему делу до конца жизни и внесшему большой вклад в развитие науки о космосе.

Вниманию посетителей предложены не только книги и видеофильмы о земляке-космонавте, но и книги самого Алексея Леонова, среди которых его произведение «Время первых: судьба моя - я сам...» 2017 года. Читатели могут познакомиться с фотоальбомом «Герои космоса на кузбасской земле», а также посвященными космонавту книгами кузбасских авторов: «Звездными тропами», «Кузбасские соколы», «В открытом космосе» и другими.

На выставке экспонируются документы из сектора книжных коллекций библиотеки - открытки с репродукциями картин нашего прославленного земляка «Земля и небо Алексея Леонова» и открытки, посвященные космосу и знаменитым космонавтам, в том числе цикл портретов кисти народного художника РСФСР Анатолия Яр-Кравченко «Герои космоса» и картин художника Юрия Походаева «Мирный космос».

Кроме того, во время посещения библиотеки на мультимедийных экранах можно увидеть видеофильм Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина «Сын земли Кузбасской», созданный в 2016 году и посвященный Алексею Леонову.

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19

13 - 19 ноября, с 10.00 до 20.00

Вход свободный

Вот-вот в Доме актера откроется Усадьба Деда Мороза - подготовка к этому радостному событию идет полным ходомФото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год не за горами!

Ловим праздничное настроение в мастерской Деда Мороза

До события, которого, без сомнения, ждут кемеровчане, осталось совсем немного времени. Вот-вот в Доме актера откроется Усадьба Деда Мороза - подготовка к этому радостному событию идет полным ходом.

Усадьба приобретает нарядный сказочный вид, а все ее обитатели тщательно готовятся к встрече гостей - репетируют праздничную программу, наряжают елку, придумывают сюрпризы и подарки.

Всех, кто придет в Дом актера, встретят добрые помощники Деда Мороза и Снегурочки - эльфы. Для гостей приготовлены праздничная концертная программа, бумажное и химическое шоу, выступление зеркального человека, игры с аниматорами, а также мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, танцы, сладкие подарки и, конечно же, хоровод вокруг пушистой красавицы-елки вместе с главным новогодним волшебником Кузбасса и его внучкой Снегурочкой.

Кемеровский дом актера

ул. Боброва, 1

17 ноября, начало в 14.00

Вход свободный

Музыкальный театр Кузбасса приглашает горожан и гостей областной столицы на постановку одного из самых любимых и популярных произведений мирового репертуара - оперы Джузеппе Верди «Травиата»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обреченная любовь

Каким бы трагичным ни было это чувство - оно прекрасно

Музыкальный театр Кузбасса приглашает горожан и гостей областной столицы на постановку одного из самых любимых и популярных произведений мирового репертуара - оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Вот уже более полутора сотен лет история несчастной куртизанки Виолетты Валери, блистательной дамы полусвета, познавшей настоящую любовь только перед самой своей трагической кончиной, и музыка гениального маэстро трогают сердца людей, проникают в самую душу. Они дают возможность и артистам проявить свое вокальное и драматическое дарование в полной мере.

Этот спектакль - первая большая постановочная работа молодого артиста театра Михаила Сабелева, который успешно осваивает режиссерскую профессию в Российской академии театрального искусства. В репертуаре театра уже есть два спектакля, поставленные им. Но эта работа, по воплощению оперного шедевра на сцене, особая ответственность и перед его создателем, и перед театром, и перед зрителем.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

22 ноября, начало в 18.30

23 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 1000 рублей