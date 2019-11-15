Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Благодатный огонь и святая вода в музее

Приобщаемся к христианскому искусству

С водой связана вся жизнь христианина, начиная от крещения, когда младенца окунают в купель. С огнем тоже связана вся его жизнь. В храмах мы ставим свечи, зажигаем лампады, каждый год ждем схождения Благодатного огня перед Пасхой. Это все - привычная жизнь православного человека.

Нужно ли говорить, что образы воды и огня широко используются и в христианском искусстве. Уникальные экспонаты из музея имени Андрея Рублева - иконы, графика, монументальная живопись и произведения декоративно-прикладного искусства сейчас выставлены в Новокузнецком художественном музее. Экспонаты конца XV - начала XX века объединены огнем и водой, а точнее - образами двух стихий в христианском искусстве. На каждую стихию отведен целый зал Новокузнецкого художественного музея.

Объединяет же их и то, что в каждом зале поддерживаются определенные температура и влажность, те самые, которые так необходимы произведениям искусства. Огонь и вода - две стихии, необходимые для жизни человека, перешли в образы и сохраняют уникальные произведения искусства. К слову, при покупке билета на выставку «Огонь и вода. Образы стихий в христианском искусстве. Памятники XV - начала XX века» можно получить экскурсию в подарок. Счастливые часы бесплатных экскурсий начинаются по средам в 16.30, по четвергам - в 18.00 и по субботам в 12.00 - до конца ноября.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

Группа «Пикник» известна своими композициями - яркими, необычными, завораживающими. Музыка плавно течет или жестко вибрирует, а каждая фраза в композициях наполнена особенным смысломФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Как «Пикник» попал в руки великана

Слушаем новые и любимые песни культовой группы

Группа «Пикник» известна своими композициями - яркими, необычными, завораживающими. Музыка плавно течет или жестко вибрирует, а каждая фраза в композициях наполнена особенным смыслом. В 2019 году группа выпустила альбом «В руках великана» и по традиции отправилась в гастрольный тур. Уже 16 ноября новокузнечане смогут насладиться концертом любимой группы.

К слову, каждый концерт - это невероятное шоу, над которым работают художники, инженеры и аниматоры.

Здесь и гиганты, расхаживающие по сцене, и Неоновый рыцарь, и огромный электрический рот. Дополняют картину эксклюзивные инструменты - Новоегипетский инструмент, Живая виолончель, Световой гиперболоид. А по ходу концерта зрители будут открывать для себя все новые и новые тайны, пока не окажутся - вместе с музыкантами - в руках великана.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

16 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 1500 до 4000 рублей

Отправляемся в сказочное путешествие вместе с Машенькой, Медведем и волшебным коробом. Фото: Екатерина БАХАРЕВА

Неси бабушке, неси дедушке!

Отправляемся в сказочное путешествие вместе с Машенькой, Медведем и волшебным коробом

Жила-была девочка Машенька - хорошенькая, веселая да сообразительная. Девочка могла найти выход из любой ситуации. И однажды ей эти качества весьма пригодились: девочка заблудилась в дремучем лесу и оказалась в сказочной избушке. Хозяином же избушки был не кто иной, как Медведь.

С первых минут происходящее на сцене привлекает внимание: удивительный расписной «короб», в котором живет наша сказка, за несколько минут на глазах у зрителей превращающийся то в дремучий лес, то в сказочную лесную избушку; яркие выразительные куклы; талантливая игра актеров, с помощью которых оживают главные персонажи - Машенька и Медведь.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

17 ноября, начало в 12.00, 14.00

Цена билетов: от 100 до 250 рублей