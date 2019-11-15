2019-11-15T10:16:01+03:00
Общество

«Не то, что вы подумали»: кузбассовец предстал перед судом за цифру «55»

Правоохранители усмотрели в безобидной фотографии запрещенную символику
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«Не то, что вы подумали»: кузбасский юрист предстал перед судом за цифру «55». ФОТО: кадр видео youtube«Не то, что вы подумали»: кузбасский юрист предстал перед судом за цифру «55». ФОТО: кадр видео youtube
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Безобидная цифра «55» или нацистская символика? Кузбасский правозащитник пострадал из-за безобидной картинки – скриншота из сюжета федерального канала. На картинке были изображены люди, выстроившиеся в число «55».

Активист из кузбасского города Калтана предстал перед судом после того, как разместил на своей странице безобидную фотографию: мужчина сделал скриншот одного из кадров федерального канала. В передаче, на которую Дмитрий Миропольцев обратил внимание еще в 2016 году, рассказывалось о мероприятии, которое прошла в Пензе в честь 55-летия первого полета человека в космос. Организованный в честь этого события праздник завершился флешмобом: его участники выстроились в виде цифры «55».

Тот самый пост, заинтересовавший полицию. ФОТО: скриншот страницы Дмитрия Миропольцева.

Тот самый пост, заинтересовавший полицию. ФОТО: скриншот страницы Дмитрия Миропольцева.

«Это 55, а не то, что вы подумали. И это 12 апреля (55 лет памятной дате), а не 20-е», - такой надписью сопроводил свой пост Миропольцев, размещенный 15 апреля 2016 года.

Примечательно, что флешмоб был организован реготделением движения «Российские студенческие отряды», а сюжет о нем был показан на федеральном канале и до момента, пока Миропольцев не разместил скриншот на странице в соцсетях, ничего криминального в нем не было.

Однако спустя три с половиной года после того, как картинка появилась на странице активиста и правозащитника, Миропольцеву пришлось пообщаться с полицией. Стражи порядка посчитали, что это вовсе не «55», а свастика. Закон же запрещает демонстрацию нацистской символики.

Сам Миропольцев уверен: административное дело связано с его общественной деятельностью, которая не всем по душе. Ранее он уже становился жертвой нападений: неизвестные напали и избили, а чуть позже подожгли дом Миропольцева.

Не то, что вы подумали : кузбассковец предстал перед судом за цифру 55 .Видео: youtube

- В начале ноября 2019 года я пришел в отдел полиции по своему делу, а участковый огорошил: пришли материалы по делу о демонстрации нацистской символики, - рассказал Дмитрий. - Если честно, я даже не сразу понял, о чем идет речь.

Правозащитник отыскал на своей странице подзабытую фотографию, собрал доказательства и пришел на заседание суда.

- Все зависит от точки съемки и восприятия того, кто смотрит на фотографию. На следующих кадрах в ролике видно, что это именно цифры. А если усматривать в том, как разместились люди, нацистский символ, то надо запрещать и цифру «55», и приглашать в суд телеканал, который разместил ролик, - отметил Дмитрий Миропольцев.

14 ноября Калтанский городской суд рассмотрел дело о демонстрации нацистской символики в отношении Дмитрия Миропольцева. Судья внимательно изучил опубликованное Миропольцевым фото и видео с места флешмоба к юбилею полета Юрия Гагарина, а также выслушал его доводы. И пришел к выводу, что на фото все-таки изображены цифры, которые стоят рядом друг с другом, а не сливаются в равносторонний четырехконечный крест. А так как публично демонстрировать цифры можно, то и состава преступления нет, - заключили в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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