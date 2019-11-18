«Все будет хОКкей!: «Стройсервис» подарил жителям села Костенково новую хоккейную коробку

Начало зимнего сезона ознаменовалось для жителей села Костенково Новокузнецкого района настоящим спортивным праздником. Разрез «Березовский» компании «Стройсервис» подарил жителям новую хоккейную коробку. Полюбоваться на новый спортивный объект и, конечно же, испытать его, собрались спортсмены со всего Загорского поселения.

Теперь будет, где поиграть в хоккей и футбол, и взрослым, и детям! Фото: Илья БЕРЕЗИН

О необходимости установки новой площадки в селе говорили уже давно – и Костенковской школе давно не хватало место для спортивных занятий, и жителям негде было поиграть в футбол и хоккей. Решить проблему взялся разрез «Березовский», у которого есть опыт возведения спортивных объектов на территории Загорского поселения. Так, в прошлом году предприятие установило спортивные площадки в селе Березово и поселке Рассвет.

-Будем играть друг с другом командами разных сел и поселков, – делится ожиданиями капитан хоккейной команды «Рассвет» Антон Наумов. - А потом и сборную организуем, чтобы выступать за Загорское поселение.

Хоккейная коробка не только привлекательная внешне, но и соответствует всем современным требованиям безопасности – в ней предусмотрены прочные пластиковые борта, мягкое резиновое покрытие, скругленные края на всем оборудовании. Также около площадки установлена трибуна для зрителей.

Хоккейная коробка не только привлекательная внешне, но и соответствует всем современным требованиям безопасности. Фото: Илья БЕРЕЗИН

-Раньше помогали дедушкам заливать каток возле речки, – вспоминает ученик 11 класса Костенковской школы Антон. – Теперь не придется ходить в такую даль. Радует, что сегодня мы уже можем играть дружной компанией во дворе своей школы.

В день открытия на новой хоккейной коробке состоялся футбольный матч между костенковскими старшеклассниками и молодыми специалистами разреза «Березовский». Товарищеская игра дала возможность местным спортсменам оценить новую площадку. Увиденным они остались довольны и пообещали проводить здесь игры как можно чаще.

В день открытия на новой хоккейной коробке состоялся футбольный матч между костенковскими старшеклассниками и молодыми специалистами разреза «Березовский». Фото: Илья БЕРЕЗИН

-Компания «Стройсервис» помогает нам уже много лет, – рассказывает первый заместитель главы Новокузнецкого района Андрей Параднев. – Разрез «Березовский» проводит обширную программу по улучшению и экологической, и социальной жизни близлежащих территорий. В этом году на благоустройство поселений предприятие выделено около 25 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке отремонтирован дом культуры и школы, ребятишки съездили отдохнуть и поправить здоровье на Черное море, почищены дороги, всем нуждающимся бесплатно завезен уголь – много всего сделано. Хочется сказать большое спасибо разрезу «Березовский» и компании «Стройсервис» за существенный вклад в развитие Новокузнецкого района».