2019-11-18T14:28:04+03:00
Происшествия

Обиделся: кузбассовец напал с ножом на двух женщин и сжег их дом

От полиции он скрывался в Алтайском крае
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Ударил ножом и поджег: кузбассовец совершил преступление из-за обидных словУдарил ножом и поджег: кузбассовец совершил преступление из-за обидных словФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце октября в одном из частных домов Топкинского района случился пожар. Как оказалось, в доме произошло убийство, следы которого пытался скрыть поджигатель.

56-летний житель города Топки поругался со своей супругой, и женщина ушла от него. Ссора затянулась на месяц. Мужчина решил узнать, куда же его благоверная делась. Он зашел в гости к 43-летней знакомой и ее 28-летней подруге. Те заявили, что супругу его давно не видели, а потом предложили присоединиться к застолью. Мужчина остался в гостях, но пить с дамами не стал.

Женщины выпивали, и в какой-то момент стали нелестно отзываться о госте и его супруге. Мужчина обиделся, взял в руки нож и принялся наносить удары 43-летней хозяйке дома. Женщина сумела убежать к соседям, а гость отправился искать ее 28-летнююю подружку. Та пыталась спрятаться в бане, но злоумышленник нашел ее и нанес множественные удары ножом. Шансов выжить у женщины не было.

Мужчина сначала ушел с места преступления, однако потом вернулся и поджег кровать. В это время хозяйка дома смогла сообщить соседям, что случилось. Те, увидев огонь, вызвали полицию, скорую помощь и пожарных. Когда огонь был потушен, сотрудники МЧС обнаружили тело 28-летней женщины, - об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленник же подался в бега. Больше двух недель ему удавалось прятаться, но благодаря слаженной работе сотрудников полиции Кузбасса и Алтайского края, мужчину удалось задержать в доме родственников в Алтайском крае. Оказалось, что ранее он уже 17 лет отбывал наказание за аналогичное преступление.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска совместно со следователями продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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