2019-11-20T13:45:01+03:00
Общество

Лапа помощи: в Кемерове будут обучать собак для занятий с детьми-инвалидами

В городе стартует новый проект - канистерапия
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове будут обучать собак для занятий с детьми-инвалидов. Фото: Администрация города КемеровоВ Кемерове будут обучать собак для занятий с детьми-инвалидов. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове организуют специальное обучение собак для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для этого запущен новый проект - канистерапия.

В начале учебного года информационно-библиотечная система города заявила о старте нового проекта - канистерапии. Его реализация стала возможной благодаря гранту, выигранному в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». Идею по проведению коррекционных семейных занятий с собаками поддержал Благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Всего на конкурс было подано 505 заявок, и Кемерово оказался в числе 63 победителей. Согласно проекту, в 26 городских библиотеках с помощью собак будет проводиться обучение чтению ребятишек в возрасте от 7 до 11 лет. Для занятий на средства фонда закупят специальное покрытие, книги и мягкие игровые модули.

- Сейчас в областном центре реализуют первый этап - специальную подготовку проходят собаки и их хозяева, - сообщили в администрации города. - Обучение в библиотеках имени Береснева и «Гармония» проводят представители межрегиональной общественной организации «Сибирская ассоциация поддержки канистерапии».

В проекте уже задействованы семь четвероногих друзей человек - это корги, лабрадоры, овчарки и курцхаар. Именно эти породы отличаются доброжелательностью и хорошо ладят с детьми. Сейчас их учат правильно относиться к разным звукам, движениям людей, спокойно приносить игрушки, позволять гладить себя, играть с детьми. В свою очередь, хозяева, которые в дальнейшем станут волонтерами проекта, проходят теоретический курс подготовки от педагогов-психологов и кинологов. И тем, и другим после обучения предстоит пройти экзамен на право получения аттестата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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