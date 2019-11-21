Кемеровчане смогут увидеть чудеса космоса

О подготовке к полетам - из первых уст

В Кемеровском государственном университете открылся новый современный планетарий, и на этот праздник смогла приехать космонавт-испытатель Анна Кикина. Девушка провела для всех желающих открытую лекцию, во время которой рассказала об этапах подготовки космонавта и ответила на вопросы, возникшие у заинтересованных гостей.

Мероприятие посетили школьники, студенты, взрослые и дети, даже сам ректор Кемеровского университета Александр Просеков признал, что никогда не видел такого аншлага на подобных мероприятиях.

Космонавт-испытатель Анна Кикина провела для всех желающих открытую лекцию, во время которой рассказала об этапах подготовки космонавта. Фото: Кирилл КИРЧАНОВ

Анна Кикина отметила важность открытия планетария в Кемерове, ведь далеко не у каждого человека есть возможность познакомиться со звездами. И хотя с 2012 года отбор в отряд космонавтов является открытым, в нем все равно пока числятся только 32 человека. Для того чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно быть гражданином России и подходить по ряду требований.

По словам приглашенной гостьи, к своему первому полету космонавт готовится 10-15 лет. Сама же девушка на данный момент готовится уже чуть больше семи лет.

- Я никогда в жизни не предполагала, что могу стать космонавтом, но в 2012 году узнала, что это возможно, мне об этом сообщили на работе, зная, что я постоянно участвую в различных соревнованиях и мероприятиях. Мне предложили слетать в космос, а я говорю: «Ну давайте, послезавтра!». Оказалось, что это была не шутка. Когда я посетила сайт Центра подготовки, то поняла, что действительно объявлен первый в истории России открытый набор. Я тут же изучила все требования и поняла, что это именно то, к чему я шла и готовилась всю свою жизнь, - поделилась космонавт-испытатель Анна Кикина.

После открытой лекции девушка-космонавт охотно фотографировалась с взбудораженными гостями, давала автографы и просто мило общалась.

Планетарий вчера и сегодня

Мало кто помнит, но когда-то давно в Кемеровском государственном университете уже был планетарий. Его в 1967 году основал Кузьма Мацуков, первый декан физического факультета КемГУ и популяризатор астрономии. Именно поэтому новый современный планетарий, который открыли в Кемерове , назван в его честь.

Само торжественное открытие планетария проходило в закрытом формате: на нем присутствовали ректор университета, космонавт Анна Кикина, а также приглашенные преподаватели и студенты.

Обновленный планетарий включает в себя две локации - зрительный зал на 24 посадочных места и обсерваторию, расположенную на смотровой площадке на крыше корпуса. После реконструкции планетария в нем появилось новое цифровое оборудование, которое позволяет транслировать сферическое кино благодаря полнокупольному оснащению.

- Наш планетарий может посетить любой горожанин или гость города, - отметила Оксана Красильникова, директор учебно-исследовательского центра Кемеровского государственного университета. - Мы также приглашаем в наш планетарий на семейные просмотры. Особым успехом пользуются программы для школьников, к нам приходят целыми классами. Гостями становятся и дошкольники, у нас найдется программа для каждой возрастной категории.

Несмотря на то, что торжественное открытие прошло только сейчас, планетарий приступил к своей работе с сентября 2019 года и уже набирает свою популярность среди жителей города.

Планетарий Кемеровского государственного университета работает по предварительной записи с понедельника по воскресенье. Фото: Пресс-служба КемГУ

Справка «КП»:

Планетарий Кемеровского государственного университета работает по предварительной записи с понедельника по воскресенье. Стоимость взрослого билета - 200 рублей, детского - 100 рублей. Вход для пенсионеров - 150 рублей.