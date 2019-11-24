Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери в своем официальном аккаунте в соцсетях.

-В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых светлых праздников – День матери. Для каждого из нас – это еще одна возможность от всей души поблагодарить мам, - отметил глава региона. - Они – наши первые учителя мудрости, чуткости и милосердия. Воспоминания о добрых словах и нежных руках матери всю жизнь согревают наши сердца, помогают найти верный путь и преодолеть трудности. Есть замечательные строки: «Руки мамы.

Люблю их с детства.

Где б дорога моя ни шла,

Никуда мне от них не деться,

От душистого их тепла.

Руки мамы.

В морщинках, в родинках.

Сколько вынесли вы, любя…

С этих рук

Я увидел Родину,

Так похожую на тебя»

Сергей Цивилев пожелал всем женщинам счастья, здоровья, благополучия в семье и гармонии в доме.

-Спасибо вам, дорогие мамы, за неустанный материнский труд, за заботу и понимание, за щедрость души и безграничное терпение, - отметил губернатор. - Пусть ваша любовь навсегда сохранится в детях, приумножится – во внуках и правнуках!