2019-11-24T08:38:57+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери

Поздравление губернатор опубликовал в своем официальном аккаунте
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем материСергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери в своем официальном аккаунте в соцсетях.

-В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых светлых праздников – День матери. Для каждого из нас – это еще одна возможность от всей души поблагодарить мам, - отметил глава региона. - Они – наши первые учителя мудрости, чуткости и милосердия. Воспоминания о добрых словах и нежных руках матери всю жизнь согревают наши сердца, помогают найти верный путь и преодолеть трудности. Есть замечательные строки: «Руки мамы.

Люблю их с детства.

Где б дорога моя ни шла,

Никуда мне от них не деться,

От душистого их тепла.

Руки мамы.

В морщинках, в родинках.

Сколько вынесли вы, любя…

С этих рук

Я увидел Родину,

Так похожую на тебя»

Сергей Цивилев пожелал всем женщинам счастья, здоровья, благополучия в семье и гармонии в доме.

-Спасибо вам, дорогие мамы, за неустанный материнский труд, за заботу и понимание, за щедрость души и безграничное терпение, - отметил губернатор. - Пусть ваша любовь навсегда сохранится в детях, приумножится – во внуках и правнуках!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
В Кемерове врачи роддома сделали пациенткам необычный подарок
В Новокузнецке автомобилист лишил инвалида парковки
В Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублей
Кузбассовцы привезли девять медалей с чемпионата «Амбилимпикс»
Губернатору Кузбасса вручили награду от Министерства обороны РФ
Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков
Гололед и местами снег: какой будет погода 24 ноября в Кузбассе
Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Кемерово-Новосибирск
Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова
50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе
Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в Кузбассе
Пассажирский автобус сгорел на вокзале в кузбасском городе
Выпал снег – вставай на лыжи: новокузнечан приглашают на открытие зимнего спортивного сезона
Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд