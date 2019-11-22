2019-11-22T12:51:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Владимир Путин наградил знаком отличия сотрудника компании «СУЭК-Кузбасс»

Высокой награды горнорабочий шахты имени С.М. Кирова Эдуард Егоренко награжден за достижения в наставничестве
Яков КРЫМСКИЙ
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Владимир Путин вручил Знак отличия "За наставничество" горнорабочему Эдуарду Егоренко. Фото: СУЭК-КузбассВладимир Путин вручил Знак отличия "За наставничество" горнорабочему Эдуарду Егоренко. Фото: СУЭК-Кузбасс
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В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В числе награжденных Президентом РФ Владимиром Путиным сотрудник «СУЭК-Кузбасс» Эдуард Егоренко.

Традиционно ордена, медали, знаки о присвоении почётных званий вручаются работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и другим выдающимся гражданам России. Знаком отличия «За наставничество» награжден Эдуард Егоренко горнорабочий подземный шахты имени С.М. Кирова. На его счету 26 лет трудового стажа в угольной отрасли, причем 16 из них в должности горнорабочего подземного, и более 40 молодых горняков, прошедших профессиональную стажировку у знатока своего дела.

– Сегодня в Кремле собрались наши выдающиеся соотечественники, наши выдающиеся граждане, – подчеркнул Владимир Путин. – Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны, а победы и яркие, уникальные достижения – это гордость России и нашего народа.

Отметим, что указ об учреждении Знака отличия «За наставничество» Президент России Владимир Путин подписал в марте 2018 года. Знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства за личные заслуги.

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