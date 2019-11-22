Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Бульвар надежд в осенних листьях

Размышляем о вечном с героями спектакля.

Театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Бульвар надежд в осенних листьях». Сюжет основан на событиях, произошедших в нашем городе, но тем не менее типичен для большинства таких же постиндустриальных городов нашей страны. Символическим местом «сборки» разных судеб в едином сюжете становится обычный двор жилого дома на городском бульваре.

Перед глазами одно за другим проходят пять десятилетий: застывшие 70-е, переломные 80-е, потерянные для многих 90-е, смотрящие вперед нулевые и требующие нового осмысления наши дни. Каждое десятилетие со своим настроением, историческими маркерами, находками и потерями. Герои ищут себя, совершают ошибки, влюбляются и расстаются, уезжают из города и возвращаются в него, меняются вместе с городом и меняют его сами.

Это спектакль-ностальгия, спектакль-экскурс в историю, в жизнь наших родных. Спектакль как попытка поразмышлять о главном: о быстротечности времени и его неудержимости, о том, как не потеряться, не захлебнуться в нем, а плыть в потоке, не утрачивая связи с нашей историей, семьей, традициями и вечными ценностями. Над этими вопросами зрители поразмышляют вместе с героями пьесы, а значит, и с жителями нашего родного города.

Спектакль поставлен по пьесе кемеровского драматурга Эрнста Горьковского в рамках Всероссийского конкурса по поддержке современной драматургии Российского фонда культуры.

Кемеровский областной театр драмы

ул. Весенняя, 11

28 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

Бульвар надежд в осенних листьях. ФОТО: Наталья Горбачева

Старые и новые, придуманные и народные

Узнаем, как в Кемерове отмечали советские праздники.

В библиотеке имени Гоголя пройдет публичная лекция «Как кемеровчане отмечали советские праздники. Старые и новые обряды и традиции». Лектором выступит Владимир Сухацкий - известный журналист и краевед, научный сотрудник музея «Красная Горка», автор нескольких книг, многочисленных теле- и радиопрограмм об истории города.

В ходе лекции Владимир Сухацкий расскажет о религиозных и большевистских праздниках в Кемерове (Щегловске) в первые годы Советской власти, о деформации советских праздников 1 Мая и 7 Ноября, о новых советских праздниках и обрядах, об улице Первомайская площадь.

В чем разница между придуманными праздниками и народными? Что такое «октябрины» и «похороны прогульщиков», «разнарядки» и «обязаловка? - ответы на эти и другие вопросы узнают слушатели лекции.

Дополнением к рассказу Владимира Сухацкого станут видеоматериалы, выставка книг и периодических изданий «Праздники кемеровчан в советское время». Также гостям встречи представится возможность приобрести уникальное издание, выпущенное в 2018 году, - «Кемерово исторический и туристический. Путеводитель для любознательных».

Библиотека имени Гоголя

пр. Ленина, 135

22 ноября, начало в 15.00

Вход свободный

Узнаем, как в Кемерове отмечали советские праздники.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Усатые и полосатые

Отправляемся на масштабный «Зоофестиваль-2019».

В Кемерово приехала Международная выставка кошек и рептилий «Зоофестиваль-2019». Здесь будут представлены более 100 кошек самых разных пород - гигантские мейн-куны, миниатюрные леопарды, изящные ориенталы, шелковистые бурмы и многие другие. Владельцы усатых-полосатых смогут показать своих любимцев во всей красе! А еще здесь пройдет ярмарка котят, где можно не только полюбоваться на пушистое чудо, но и найти себе нового друга.

Не менее интересной будет и выставка рептилий. Королевский питон, бразильский радужный и императорский удавы, амурский и кунаширский полозы, королевские калифорнийские змеи, пятнистые эублефары, бородатые агамы, декоративные крысы, африканские лягушки-водоносы - согласитесь, не каждый день выдается случай увидеть всю эту экзотику в холодной Сибири. Ну и по традиции не обойдется фестиваль без призов и подарков, а также развлекательной программы для гостей и участников.

ТРЦ «Лапландия»

пр. Октябрьский, 34, тел.: 8-923-615-7505

23 - 24 ноября, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

Усатые и полосатыеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Праздник кино для настоящих гурманов

Идем на 12-й Международный фестиваль «Видение» и наслаждаемся работами режиссеров.

В Кемерове пройдет очередной, уже 12-й по счету, Международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение.

Конкурсная программа, спецпоказы, питчинг дебютантов, творческие встречи с деятелями культуры - фестиваль вновь постарается стать ярким, незабываемым праздником для жителей областного центра. В этом году на фестиваль «Видение» поступило 1100 заявок из 53 стран мира, 80 населенных пунктов России. Из Кемеровской области организаторы получили три картины - из Белова, Кемерова и поселка Промышленная. На участие в конкурсе претендовали картины, уже прошедшие «Кинотавр», Каннский кинофестиваль, другие прославленные фесты. Также много дебютов, работ молодых режиссеров, для которых «Видение» станет первым значимым этапом большого кинематографического пути.

На данный момент в конкурсную программу отобрано более 90 фильмов. Большинство из них - из нашей страны, но компанию им составят творения участников из Италии, Китая, Франции, Узбекистана, Ирана, США, Ирландии, Португалии, Бразилии, Германии, Австрии, Швейцарии, Кыргызстана, Испании, Беларуси, Нидерландов, Южной Кореи и Японии.

Фестиваль постарается дать возможность как можно большему числу режиссеров со всех концов света «показать свое видение мира», а кузбасскому зрителю его увидеть.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

С 25 ноября по 1 декабря, с 10.00 до 20.00

Вход свободный