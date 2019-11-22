Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть
Бульвар надежд в осенних листьях
Размышляем о вечном с героями спектакля.
Театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Бульвар надежд в осенних листьях». Сюжет основан на событиях, произошедших в нашем городе, но тем не менее типичен для большинства таких же постиндустриальных городов нашей страны. Символическим местом «сборки» разных судеб в едином сюжете становится обычный двор жилого дома на городском бульваре.
Перед глазами одно за другим проходят пять десятилетий: застывшие 70-е, переломные 80-е, потерянные для многих 90-е, смотрящие вперед нулевые и требующие нового осмысления наши дни. Каждое десятилетие со своим настроением, историческими маркерами, находками и потерями. Герои ищут себя, совершают ошибки, влюбляются и расстаются, уезжают из города и возвращаются в него, меняются вместе с городом и меняют его сами.
Это спектакль-ностальгия, спектакль-экскурс в историю, в жизнь наших родных. Спектакль как попытка поразмышлять о главном: о быстротечности времени и его неудержимости, о том, как не потеряться, не захлебнуться в нем, а плыть в потоке, не утрачивая связи с нашей историей, семьей, традициями и вечными ценностями. Над этими вопросами зрители поразмышляют вместе с героями пьесы, а значит, и с жителями нашего родного города.
Спектакль поставлен по пьесе кемеровского драматурга Эрнста Горьковского в рамках Всероссийского конкурса по поддержке современной драматургии Российского фонда культуры.
Кемеровский областной театр драмы
ул. Весенняя, 11
28 ноября, начало в 18.00
Цена билетов: от 300 до 800 рублей
Бульвар надежд в осенних листьях. ФОТО: Наталья Горбачева
Старые и новые, придуманные и народные
Узнаем, как в Кемерове отмечали советские праздники.
В библиотеке имени Гоголя пройдет публичная лекция «Как кемеровчане отмечали советские праздники. Старые и новые обряды и традиции». Лектором выступит Владимир Сухацкий - известный журналист и краевед, научный сотрудник музея «Красная Горка», автор нескольких книг, многочисленных теле- и радиопрограмм об истории города.
В ходе лекции Владимир Сухацкий расскажет о религиозных и большевистских праздниках в Кемерове (Щегловске) в первые годы Советской власти, о деформации советских праздников 1 Мая и 7 Ноября, о новых советских праздниках и обрядах, об улице Первомайская площадь.
В чем разница между придуманными праздниками и народными? Что такое «октябрины» и «похороны прогульщиков», «разнарядки» и «обязаловка? - ответы на эти и другие вопросы узнают слушатели лекции.
Дополнением к рассказу Владимира Сухацкого станут видеоматериалы, выставка книг и периодических изданий «Праздники кемеровчан в советское время». Также гостям встречи представится возможность приобрести уникальное издание, выпущенное в 2018 году, - «Кемерово исторический и туристический. Путеводитель для любознательных».
Библиотека имени Гоголя
пр. Ленина, 135
22 ноября, начало в 15.00
Вход свободный
Узнаем, как в Кемерове отмечали советские праздники.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Усатые и полосатые
Отправляемся на масштабный «Зоофестиваль-2019».
В Кемерово приехала Международная выставка кошек и рептилий «Зоофестиваль-2019». Здесь будут представлены более 100 кошек самых разных пород - гигантские мейн-куны, миниатюрные леопарды, изящные ориенталы, шелковистые бурмы и многие другие. Владельцы усатых-полосатых смогут показать своих любимцев во всей красе! А еще здесь пройдет ярмарка котят, где можно не только полюбоваться на пушистое чудо, но и найти себе нового друга.
Не менее интересной будет и выставка рептилий. Королевский питон, бразильский радужный и императорский удавы, амурский и кунаширский полозы, королевские калифорнийские змеи, пятнистые эублефары, бородатые агамы, декоративные крысы, африканские лягушки-водоносы - согласитесь, не каждый день выдается случай увидеть всю эту экзотику в холодной Сибири. Ну и по традиции не обойдется фестиваль без призов и подарков, а также развлекательной программы для гостей и участников.
ТРЦ «Лапландия»
пр. Октябрьский, 34, тел.: 8-923-615-7505
23 - 24 ноября, с 10.00 до 19.00
Цена билетов: от 150 до 200 рублей
Усатые и полосатыеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Праздник кино для настоящих гурманов
Идем на 12-й Международный фестиваль «Видение» и наслаждаемся работами режиссеров.
В Кемерове пройдет очередной, уже 12-й по счету, Международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение.
Конкурсная программа, спецпоказы, питчинг дебютантов, творческие встречи с деятелями культуры - фестиваль вновь постарается стать ярким, незабываемым праздником для жителей областного центра. В этом году на фестиваль «Видение» поступило 1100 заявок из 53 стран мира, 80 населенных пунктов России. Из Кемеровской области организаторы получили три картины - из Белова, Кемерова и поселка Промышленная. На участие в конкурсе претендовали картины, уже прошедшие «Кинотавр», Каннский кинофестиваль, другие прославленные фесты. Также много дебютов, работ молодых режиссеров, для которых «Видение» станет первым значимым этапом большого кинематографического пути.
На данный момент в конкурсную программу отобрано более 90 фильмов. Большинство из них - из нашей страны, но компанию им составят творения участников из Италии, Китая, Франции, Узбекистана, Ирана, США, Ирландии, Португалии, Бразилии, Германии, Австрии, Швейцарии, Кыргызстана, Испании, Беларуси, Нидерландов, Южной Кореи и Японии.
Фестиваль постарается дать возможность как можно большему числу режиссеров со всех концов света «показать свое видение мира», а кузбасскому зрителю его увидеть.
«Кузбасскино»
пр. Советский, 4
С 25 ноября по 1 декабря, с 10.00 до 20.00
Вход свободный
Праздник кино для настоящих гурмановФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU