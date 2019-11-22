Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Коньками разрезая лед

Спешим на массовые катания под музыку.

Сезон массовых катаний на коньках в Новокузнецке стартовал! Едва ударили первые серьезные морозы, как на стадионе «Металлург» залили каток. И первые ценители активного отдыха уже успели испытать радость от катания на свежем воздухе да под музыку. Для катающихся созданы все условия: теплая раздевалка, прокат коньков и их заточка при необходимости. Вечером каток освещен, а немного отдохнуть после катания можно в уютном кафе.

Приходить на каток можно со своими коньками, а входной билет дает возможность хоть целый день резать лед! Единственное правило - при выходе с территории стадиона за повторный вход нужно платить заново. Торжественное открытие катка запланировано на 22 ноября, но покататься можно уже сегодня - если погода позволяет.

Стадион «Металлург»

пр. Строителей, 28, тел.: (384-3) 53-84-31

Вторник - пятница: с 16.00 до 21.00, суббота, воскресенье: с 12.00 до 22.00

Цена билетов: 150 рублей. Дети до 7 лет - бесплатно. Пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий - 75 рублей. Прокат коньков - 100 рублей за один час.

Восхищаемся талантом Светланы Сургановой и ее Оркестра..Фото: Евгения ГУСЕВА

На контрасте

Восхищаемся талантом Светланы Сургановой и ее Оркестра.

«Сурганову и Оркестр» нередко называют самой интеллигентной рок-группой России. За 16 лет ее существования музыканты успели поэкспериментировать со стилистикой и звучанием, маневрируя между жестким рок-н-ролльным саундом, эстрадно-танцевальными ритмами, полномасштабным симфоническим звучанием. Но всегда «Сурганова и Оркестр» остаются узнаваемыми - благодаря глубоким текстам, гармоничному звучанию и манере исполнения.

Сама Светлана Сурганова отмечает, что основой новой - юбилейной - программы «На контрасте» стали песни из первых двух альбомов. Лиричность и душевность, особая энергетика каждой композиции - как в изначальном виде, так и в новом звучании - погрузят слушателей в ту самую атмосферу, которая присуща только Сургановой и ее Оркестру. И каждая композиция будет звучать на контрасте.

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6, тел.: (384-3) 79-42-98

24 ноября, начало в 18.00

Цена билетов от 1500 до 3300 рублей

Мятущаяся душа Анны Карениной. ФОТО: Московский Современный Художественный театр

Мятущаяся душа Анны Карениной

Погружаемся в историю, созданную классиком.

Нередко про «Анну Каренину» говорят, что это - энциклопедия семейной жизни. Каждый герой романа пытается найти свое счастье, любить и быть любимым. Одни тяготятся отношениями, другие упиваются ими, а сама Анна застыла во внешнем благополучии своей семьи и обыденности. Внезапно вспыхнувшее яркое чувство заставляет сначала потерять голову от любви, а потом - от безысходности.

За полтора века мало что изменилось. Яркие чувства с разными оттенками - любовь и ненависть, доверие и ревность, верность и предательство - по-прежнему бередят души мужчин и женщин, заставляя однажды сделать свой выбор.

История любви замужней женщины послужила источником вдохновения для создания одноименного балета на музыку Родиона Щедрина, мюзикла (музыка Романа Игнатьева, либретто Юлия Кима) и кинофильмов. А 4 декабря новокузнечане увидят спектакль, главные роли в котором исполнят Владимир Стеклов, Яна Науменко, Дмитрий Мазуров, Ольга Анохина, Людмила Татарова, Михаил Павлик, Евгений Смирной, Ольга Незговорова, Инга Светлова и другие.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, тел.: (384-3) 37-19-55

4 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 700 до 2000 рублей

Слушаем и смотрим шорскую сказку. ФОТО: Екатерина Бахарева.

Легенда о Кара-Молате

Слушаем и смотрим шорскую сказку.

У каждого народа - свои сказки. Яркие, самобытные, необычные. Они наполнены народной мудростью, и хоть слова и языки могут быть разными, истинные ценности у любого народа остаются неизменными.

В новокузнецком театре кукол «Сказ» - премьера. Спектакль «Легенда о Кара-Молате» создан по мотивам шорской сказки «Анчи Абышка». Эта необычная сказка тесно переплетена с традициями коренного народа Сибири, их семейными ценностями, легендами и сказаниями.

К слову, в музыкальном оформлении «Легенды о Кара-Молате» использована этническая музыка, горловое пение, национальные живые инструменты - варган, бубен, комус.

Вы еще не знакомы с этой легендой? Тогда - добро пожаловать на премьеру!

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, тел.: (384-3) 74-53-60

22 ноября, начало в 14.00

Цена билетов: 300 рублей