2019-11-25T16:12:38+03:00
Происшествия

Четверо новокузнечан дважды угоняли машины и пытались вскрыть банкоматы

Кражи они пытались совершить в Красноярске и Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Попытки не засчитаны: четверо новокузнечан дважды угоняли машины и пытались вскрыть банкоматы. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Попытки не засчитаны: четверо новокузнечан дважды угоняли машины и пытались вскрыть банкоматы. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Четверо кузбассовцев дважды угоняли машины и дважды пытались вскрыть банкоматы, чтобы украсть из них миллионы. Оба раза попытки оказались неудачными, однако отбывать срок за это придется каждому из них.

Трое новокузнечан решили ограбить банкомат. Для этого они отправились в Красноярск. Там в одном из дворов нашли автомобиль ВАЗ-2110, соединили провода напрямую и завели двигатель. На краденой машине мужчины подъехали к зданию, где находился банкомат. Злоумышленники попытались взломать его, но не смогли сделать это. А когда сработала сигнализация, горе-медвежатники вынуждены были бежать ни с чем. 4,7 миллиона рублей, на которые они покушались, так и остались лежать в банкомате.

Спустя полтора месяца мужчины решили повторить попытку вскрыть банкомат. Правда, в этот раз они выбрали целью терминал в родном городе - Новокузнецке. По уже проверенной схеме мужчины угнали автомобиль, проникли в один из магазинов и там попытались разбить банкомат, в котором находилось более двух миллионов рублей. Попытка также оказалась неудачной. Налетчики скрылись на машине ВАЗ-21099, а потом бросили ее в Центральном районе города.

- По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области задержали двоих местных жителей. Затем совместно с коллегами из Красноярска и сотрудниками Росгвардии были задержаны еще двое подозреваемых, - сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. - Судом принято решение о заключении троих фигурантов под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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