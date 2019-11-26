«У вас дверь отклеилась!»: новокузнечан удивил сломанный автобус

Новокузнечане обсуждают фотографии маршрутного автобуса с вывалившейся дверью и «швейцаром», который эту дверь держит. Горожане и возмущены состоянием автобуса, и пытаются относиться к ситуации с юмором.

Фотоснимки, на которых изображен автобус со сломанной дверью, разместили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что дверь держится исключительно за счет силы рук стоящего рядом мужчины.

«Где-то в городах в автобусах нет даже кондукторов, но это не про Новокузнецк! У нас есть водитель, кондуктор и швейцар, который открывает двери на каждой остановке! Как вам такие технологии?» - вопрошает автор снимков.

Комментаторы в соцсетях в большинстве своем попытались оставлять шутливые комментарии. «Как тебе такое, Илон Маск?» - спрашивает пользователь Дима Максимов. «Видимо, для этого цены и поднимали!» - делится догадками другой пользователь. «У вас дверь отклеилась!» - юморит третий.

Часть пользователей негативно отнеслись к ноу-хау и отмечают, что уже сталкивались с подобной проблемой. «На меня дверь в этом автобусе выпадала, рука две недели болела. Видать, ждут, пока на ребенка упадет, тогда начнут решать проблему», - заявляет mkatushka1987.

А один из пользователей поддержал находчивых маршрутчиков: «Работа не должна стоять. Правильно все сделал», - написал sx.sonix.

Заинтересовалась снимками с нестандартной дверью и директор некоммерческого партнерства «АвтоЛайн».

- Видели снимки, сейчас выясняем, чей это был автобус, - отметила Евгения Корюкова. - Пока отыскать владельца автобуса не можем. Если вы видели автобус с синими шторками на 14-м маршруте, сообщите - отблагодарим!