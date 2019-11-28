Труд без опасности: как в Кузбассе защищают права и интересы работников

В областном центре прошел совместный круглый стол Кузбасского отделения Фонда социального страхования России и газеты «Комсомольская правда» на тему: «Передовые подходы в профилактике производственного травматизма. Трудовая реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве». Эксперты обсудили ряд важных вопросов: применение инновационных технологий в охране труда, социальная реабилитация пострадавших, пути возвращения в профессиональную сферу или поиск альтернативы в трудоустройстве, оказание психологической помощи и др.

В мероприятии приняли участие представители Кузбасского отделения Фонда, Государственной инспекции труда в Кемеровской области, департамента труда и занятости населения Кемеровской области, областного департамента социальной защиты населения, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, Бюро медико-социальной экспертизы, Кемеровской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», крупных промышленных предприятий, общественных организаций, журналисты.

Регион повышенных рисков

Сегодня в Кузбассе насчитывается по данным Кузбасского отделения Фонда социального страхования 52167 предприятий и организаций, в которых трудится 780983 человек, из них 267433 человека – во вредных и опасных условиях.

По данным Государственной инспекции труда в Кемеровской области за 9 месяцев 2019 года официально зарегистрировано и расследовано 105 несчастных случаев на производстве, в том числе 9 групповых, 20 смертельных и 76 - с тяжелыми последствиями. В них погибло 33 человека, еще 100 получили тяжелые травмы. Тем не менее, специалисты отмечают, что на протяжении последних лет уровень смертельного травматизма в регионе постепенно снижается. Так, если в 2012 году было зафиксировано 78 несчастных случаев с гибелью работников на производстве, то в 2018 году уже 36. Травматизм с тяжелыми последствиями за тот же период снизился с 204 до 139 несчастных случаев, число групповых несчастных случаев на производстве уменьшилось с 30 до 11.

Анализ показал, что чаще всего работники получают тяжелые травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, деталей или машин; падения с высоты, обрушения или обвалов предметов, материалов и земли; транспортных происшествий. Как и ожидалось, самыми травмоопасными являются угольная отрасль, обрабатывающие производства и строительство.

Самыми травмоопасными в Кузбассе являются угольная отрасль, обрабатывающие производства и строительство. Фото: Федор БАРАНОВ

Несмотря на положительную динамику, которая наблюдается в регионе в последние годы, этот показатель все еще в 2 раза превышает общероссийский, открывая мероприятие, отметила управляющий Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Бабичук.

-Проблема усугубляется и тем, что основное число пострадавших – это люди в возрасте 20-50 лет, то есть те, кто находится на пике своей физической и социальной активности. И, как правило, они работают в основных отраслях промышленности, имеющих большое значение для развития экономики – это угледобывающая, металлургическая, химическая и строительная, - отметила она.

В связи с этим одним из ключевых направлений работы регионального отделения является финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Только за 2013 - 2018 годы на эти цели Фонд выделил кузбасским страхователям более 3,5 миллиардов рублей.

На превентивные меры работодатели могут направить до 20% взносов по обязательному социальному страхованию. Сюда входит приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), оценка условий труда, обучение персонала компетенциям в области охраны труда, профилактические медосмотры, санаторно-курортное лечение. К слову, с этого года при отправлении на лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста финансирование предприятий со стороны Фонда увеличивается до 30% страховых взносов.

Цель – нулевой травматизм

Помимо финансирования работы предприятий по повышению уровня охраны труда Фонд активно реализует и другие направления. Так, с 2019 года Кузбасское региональное отделение ФСС присоединилось к реализации программы «Vision Zero» («Нулевой травматизм»), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. Это качественно новый подход к организации профилактической модели управления охраной труда, который объединяет в себе три направления – обеспечение безопасности, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. На сегодняшний день уже порядка 400 российских компаний присоединились к данной программе, в их числе, например, такие крупные работодатели как «РЖД», «СУЭК», «Лукойл», «Газпромнефть» и др. В рамках сотрудничества Фонда с департаментом труда и занятости населения, Госинспекцией труда и Федерацией профсоюзов Кузбасса была создана «дорожная карта» по реализации программы «Нулевой травматизм» в Кемеровской области. Пока о конкретных результатах говорить рано, но в перспективе ожидается, что программа даст положительный экономический и социальный эффект.

Помимо этого, в 2019 году стартует важный пилотный проект Фонда соцстраха по созданию Единой медицинской карты работников. Для его реализации были выбраны три региона – Кузбасс, Татарстан и Московская область. В медкарте будут собраны все данные о состоянии застрахованного работника и оказанных ему медицинских услугах из разных источников – поликлиники, компании-работодателя и т.д. Это позволит спрогнозировать ранние риски воздействия вредных факторов и не допустить возникновение профзаболевания. Ожидается, что первым к данному проекту в Кузбассе присоединится компания АО «СУЭК-Кузбасс».

Специалисты ГУ Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подробно рассказали о своих программах, которые призваны защитить здоровье и права трудящихся. Фото: Федор БАРАНОВ

Комплексный подход к реабилитации

В тех случаях, когда работник все же получил производственную травму, предусмотрены страховые выплаты со стороны государства, которые осуществляет ФСС, а также комплекс восстановительных мероприятий, позволяющих человеку максимально, насколько это возможно, вернуться к привычному укладу жизни.

На протяжении четырех лет Кузбасское отделение ФСС реализует программу «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве». За время действия программы в нее включилось 869 пострадавших, из них 801 человек уже завершил реабилитацию. Полностью восстановить здоровье удалось 24,6% пострадавших, еще 68,4% получили ту или иную степень утраты трудоспособности, 23% признаны инвалидами.

-Из всех участников программы к работе приступило 545 человек, при этом подавляющее большинство – 86% – вернулись на прежнее место, - отмечает консультант отдела страхования профессиональных рисков ГУ – Кузбасского регионального отделения ФСС Яна Боровикова. – Сам показатель возвращения к труду по области составляет 73,2% при том, что целевой показатель Минтруда– 55%.

Специалисты регионального отделения постоянно ищут новые формы работы с пострадавшими. Результатом этого стала разработка новой программы «Профессиональная интеграция-100», которая запущена в 2017 году и реализуется в тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями. Ее главная цель – защитить человека от безработицы. С этого года программа приобрела особую актуальность. Дело в том, что на учете в Кузбасском отделении ФСС состоит 36,6 тысяч получателей страховых выплат, однако четверть из них не имеют трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. А с увеличением пенсионного возраста возросло и количество пострадавших, которые нуждаются в трудовой реабилитации.

Оказавшись в другой жизненной ситуации, чаще всего человек пребывает в стрессе или впадает в депрессию. Поэтому очень важно, что с каждым из пострадавших индивидуально работает сотрудник ФСС – реабилитационный менеджер. Он подробно рассказывает о возможностях трудоустройства и профессионального обучения новым, востребованным на рынке труда специальностям, организует психологическое консультирование, помогающее преодолеть внутренние проблемы и лучше адаптироваться в обществе, и в целом обеспечивает взаимодействие всех служб, задействованных в реабилитации. За время совместной работы с партнерами по программе уже трудоустроено 177 пострадавших.

-Для нас категория людей, получивших производственные травмы, является одной из приоритетных, - отмечает начальник отдела организации трудоустройства и оказания услуг работодателям департамента труда и занятости населения Кемеровской области Дмитрий Мелешкин. – К нам за помощью обращаются, как правило, мужчины, средний возраст – 43 года. Мы помогаем в поиске работы, при необходимости направляем на переобучение или оказываем содействие в организации своего дела.

Стимулирование пострадавших к предпринимательской деятельности видит одной из своих задач и региональный центр инноваций социальной сферы Кемеровской области.

-В рамках сотрудничества с Фондом по программе «Профессиональная реинтеграция-100» мы подготовили образовательный проект «Школа социального предпринимательства», серию мастер-классов «Десять шагов от идеи до бизнеса», оказываем помощь в составлении бизнес планов и сопровождении проектов, разработаны методические пособия, проводятся экскурсии на малые предприятия, - говорит руководитель Центра Светлана Энгель. – Мы будет продолжать участие в этой программе, потому что она может принести очень хороший результат.

Все начинается с предприятия

Во время работы круглого стола своим опытом по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний поделились и представители крупнейших предприятий - работодателей. Так, в компании КАО «АЗОТ» сегодня действует четырехступенчатый контроль состояния охраны труда: за выполнением требований следят все – от линейных руководителей до специально созданной комиссии из главных специалистов предприятия. Перед каждой сменой работники проходят обязательное тестирование, которое потом ложится в основу их дальнейшего обучения и развития. За счет средств Фонда соцстраха в последние пять лет увеличилось финансирование санаторно-курортного лечения – с 1,9 до 4,6 миллионов рублей.

-Кроме того, за счет собственных средств предприятие направляет более 400 миллионов рублей на улучшение условий труда, около 70 миллионов рублей на обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты, порядка 27 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение, 13 миллионов рублей – на медицинское обследование, которое проходит более 5,6 тысяч человек, - отмечает начальник отдела охраны труда и здоровья КАО «АЗОТ» Илья Анисимов.

Помимо этого, предприятие активно внедряет в работу электронные сервисы для повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда. В их числе, например, контроль проведения инструктажа и обучения, допуск в наряд, контроль за обеспечением средствами индивидуальной защиты и др.

В свою очередь компания «СУЭК-Кузбасс» в 2011 году разработала и успешно реализует масштабную программу «Здоровье», которая реализуется на базе медико-санитарной части «Шахтер». В числе основных направлений программы – профилактика профессиональных заболеваний, проведение периодических медосмотров, автоматизация предсменных осмотров, гигиена труда и психогигиена, оздоровление в санатории, профилактика внезапной сердечной смерти, персонализированная диетология и др.

-За срок реализации программы нам удалось вдвое снизить на одного работника число дней временной нетрудоспособности и в три раза число профзаболеваний, - отметил главный врач МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» Вадим Воронин.

Во время работы круглого стола своим опытом по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний поделились и представители крупнейших предприятий - работодателей. Фото: Федор БАРАНОВ

Делать труд по-настоящему безопасным может только постоянный, системный и комплексный подход к вопросам охраны труда, уверены в АО «УК «Кузбассразрезуголь». За последние годы на эти цели, в том числе, на реализацию инновационных проектов, компания ежегодно направляет порядка 300 миллионов рублей.

- В рамках четвертой промышленной революции в Компании разрабатывается проект Многофункциональной системы безопасности (далее МФСБ). На сегодняшний день отдельные элементы МФСБ уже функционируют на филиалах. Внедрены: Система позиционирования горнотранспортного оборудования; Система дистанционного контроля устойчивости откосов бортов, отвалов и дамб гидро-технических сооружений (далее ГТС); Оповещение сотрудников и населения об опасности на горных работах и ГТС; Система учета и контроля устранения нарушений; Система проверки компетенции сотрудников; Электронной системы медицинских осмотров. Также Компания постоянно обновляет горнотранспортное оборудование, внедряет самую современную технику и технологии. Это не только дает экономический эффект, но и повышает уровень безопасности труда, - отмечает начальник отдела профилактики заболеваний АО «УК «Кузбассразрезуголь» Вадим Беккер. - Выполнение этих мероприятий позволило за период с 2015 года по настоящее время снизить показатель производственного травматизма с тяжелым исходом более чем на 60% и не допустить в 2017-2018 года случаев группового травматизма и случаев с летальным исходом.

Участники круглого стола согласились, что сохранить тенденцию к снижению уровня профессионального травматизма в Кузбассе можно только в результате совместной работы предприятий, государственных структур и общественников. Фото: Федор БАРАНОВ

В заключение все участники круглого стола согласились с тем, что только в результате совместной работы предприятий, государственных структур, общественников можно сохранить тенденцию к снижению уровня профессионального травматизма в Кузбассе, сберечь здоровье людей и обеспечить стабильную работу ключевых предприятий экономики для дальнейшего развития области.