2019-11-26T15:14:44+03:00
Общество

В Кузбассе частично приостановлена работа трех шахт

Предприятия признаны опасными для здоровья и жизни людей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе частично приостановлена работа трех шахтВ Кузбассе частично приостановлена работа трех шахтФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кузбассе суд приостановил деятельность трех угольных предприятий. Основанием послужили нарушения, выявленные в ходе плановой проверки.

С 11 по 22 ноября специалисты Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку производственных объектов ООО «ММК-УГОЛЬ» на предмет соблюдения промышленной безопасности. После ее проведения на опасных производственных объектах шахт «Чертинская-Коксовая» и «Чертинская-Южная» (Белово) и «Костромовская» (Ленинск-Кузнецкий) было выявлено 318 нарушений требований промышленной безопасности, в их числе - нарушения пылегазового режима, проведения и крепления горных выработок, эксплуатации конвейерного, дизелевозного и иного транспорта, противопожарной защиты. Также не соблюдались правила эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования в условиях повышенной опасности.

Также обнаружено, что на «Чертинской-Коксовой» подготовку забоя вели в условиях превышенной допустимой концентрации угольной пыли при нарушении крепления выработки. На «Костромовской» доставочные работы велись при нарушении крепления подвесной дороги, а электровозы эксплуатировались в неисправном состоянии.

Специалисты ведомства оформили временные запрет на ведение деятельности объектов, а материалы передали в суд. Тот, в свою очередь, определил приостановить работу на срок от пяти до семи суток. В отношении юрлица и должностных лиц компании возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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