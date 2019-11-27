2019-11-27T12:42:22+03:00
Происшествия

Главный химик: кузбассовца задержали в нарколаборатории с 90 тоннами наркотиков

Мужчину задержали и заключили под стражу
Екатерина РОМАНОВА
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Главный химик: кузбассовца задержали в нарколаборатории с 90 тоннами наркотиков. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.Главный химик: кузбассовца задержали в нарколаборатории с 90 тоннами наркотиков. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.
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Житель города Прокопьевска оказался главным химиком крупнейшей нарколаборатории в стране, которую накрыли сотрудники полиции в ноябре 2019 года в Ленинградской области. В момент, когда нарколабораторию обнаружили, в ней было товара на семь миллиардов рублей.

Оперативная съемка из нарколаборатории в Ленинградской области.Видео: пресс-служба МВД РФ

- В ходе обыска обнаружено около 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного вещества, которое по результатам исследования признано синтетическим наркотиком Альфа PVP. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонны, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В лаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

В лаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

Эксперты подсчитали: если бы все это было продано, оборот нарколаборатории составил бы порядка семи миллиардов рублей. Главным же химиком в ней работал житель небольшого шахтерского города Прокопьевска 48-летний Сергей Каменев. В мае 2019 года он приехал в Ленинградскую область. Здесь, в Тосненском районе, нашел работу, жил в бытовке неподалеку от места работы и даже имел в подчинении одного человека.

Кузбассовец работал главным химиков крупнейшей обнаруженной в 2019 году нарколаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

Кузбассовец работал главным химиков крупнейшей обнаруженной в 2019 году нарколаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

Однако долго работать мужчине не пришлось: 21 ноября его задержала полиция. Сразу после задержания тот признал свою вину и раскаялся. А позже оказалось, что проблемы с законом у него не впервые. Так, он уже был судим по статье, которая не вяжется с внешним обликом химика, - за нарушение авторских прав. Еще одна судимость - за разбой. Сергей Каменев решением Тосненского городского суда заключен под стражу.

В лаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

В лаборатории. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Ленинградской области.

Подпольная нарколаборатория расположилась в ангаре поселка Обуховец Ленинградской области. Ее обнаружили почти случайно - во время оперативно-профилактических работ. Полиция искала «серые» мастерские - пункты разбора автомобилей, а обнаружила нарколабораторию с двумя тоннами уже готовой «соли». Об этом сообщает портал 47news. Трое предполагаемых участников нелегального наркобизнеса задержаны и помещены под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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